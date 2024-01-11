快訊

恭喜！堂本剛宣布結婚 娶女偶像桃色幸運草Z百田夏菜子

大馬羽賽／狂！對布莎南15連勝 戴資穎8強就位

桃機三航廈屋頂面積相當3座大巨蛋 16支巨柱吊裝挑戰大

趙少康要求柯文哲表態 選後不和民進黨組聯合內閣

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
國民黨副總統候選人趙少康（左）上午陪同立委候選人賴士葆（右）車隊掃街。記者曾學仁／攝影
國民黨副總統候選人趙少康（左）上午陪同立委候選人賴士葆（右）車隊掃街。記者曾學仁／攝影

選舉進入倒數，國民黨副總統候選人趙少康上午陪同台北市八選區（文山、中正）立委候選人賴士葆掃街拜票，趙少康表示柯文哲明確表態，選舉後民眾黨絕不會和民進黨組成聯合內閣，且不會和民進黨一起商量共推立院正副院長。

趙少康強調柯文哲能不能在選舉前鄭重公開宣示，還是要偷偷摸摸、躲躲藏藏的不表態？柯文哲必須要把態度講清楚。

國民黨副總統候選人趙少康（右二）上午陪同立委候選人賴士葆（右一）車隊掃街。記者曾學仁／攝影
國民黨副總統候選人趙少康（右二）上午陪同立委候選人賴士葆（右一）車隊掃街。記者曾學仁／攝影
國民黨副總統候選人趙少康（右二）上午陪同立委候選人賴士葆（右一）車隊掃街。記者曾學仁／攝影
國民黨副總統候選人趙少康（右二）上午陪同立委候選人賴士葆（右一）車隊掃街。記者曾學仁／攝影

柯文哲 趙少康

延伸閱讀

影／柯文哲動保政見被批歧視 賴清德酸：沒有領導國家高度

徐耀昌喊話別為國民黨流淚 趙少康：兩周前才見面 熱心輔選

國防部稱發完警報才告知蔡總統 趙少康：我才不相信勒

趙少康出手了！ 要求柯文哲宣示選後不與民進黨合作

相關新聞

白宮：台灣選後美派代表團見總統當選人 管控兩岸局勢

白宮資深官員10日表示，將在台灣選後派非官方代表團訪台，直接跟總統當選人面對面溝通，這有先例，更是管控（manage）兩...

民進黨：謝龍介、柯志恩應聽徐耀昌 把國民黨車先修好

國民黨選前最後一支電視廣告，主打「車壞了」，象徵民進黨執政不力。民進黨發言人張志豪表示，民進黨總統候選人賴清德始終認為選...

高雄七選區鳳山激戰 藍批前主任涉貪喬事 綠斥拿假學歷

高雄市立委七選區選情激烈、藍綠交鋒互批，國民黨候選人鍾易仲今開記者會，針對許智傑對他財產、家族、學歷等質疑一一說明與澄清...

郭正亮預測六都立委當選名單 指這些人選情穩、勝算高

選戰進入倒數計時，前立委郭正亮在網路節目「下班瀚你聊」預測立委選舉開票結果，並點出六都幾個可能當選的名單，包括現任立委王...

批柯文哲歧視原住民 民進黨：不自覺傲慢才可怕

民進黨發言人張志豪今天表示，民眾黨總統候選人柯文哲政見「對原住民教育宣導，改變其宗教、獵食方式」字句，引發歧視原住民爭議...

影／柯文哲動保政見被批歧視 賴清德酸：沒有領導國家高度

長期關注動保議題的獨立媒體「窩窩」昨天公布3黨總統候選人的動保政見，其中民眾黨總統候選人柯文哲提出「要對原住民宣導教育」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。