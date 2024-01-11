趙少康要求柯文哲表態 選後不和民進黨組聯合內閣

選舉進入倒數，國民黨副總統候選人趙少康上午陪同台北市八選區（文山、中正）立委候選人賴士葆掃街拜票，趙少康表示柯文哲明確表態，選舉後民眾黨絕不會和民進黨組成聯合內閣，且不會和民進黨一起商量共推立院正副院長。

趙少康強調柯文哲能不能在選舉前鄭重公開宣示，還是要偷偷摸摸、躲躲藏藏的不表態？柯文哲必須要把態度講清楚。 國民黨副總統候選人趙少康（右二）上午陪同立委候選人賴士葆（右一）車隊掃街。記者曾學仁／攝影 國民黨副總統候選人趙少康（右二）上午陪同立委候選人賴士葆（右一）車隊掃街。記者曾學仁／攝影

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