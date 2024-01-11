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民進黨：謝龍介、柯志恩應聽徐耀昌 把國民黨車先修好

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人張志豪表示，民進黨總統候選人賴清德始終認為選舉是民主嘉年華，是正向積極的用理念及政策、理性務實的向國人訴求選對的人、走對的路，穩健執政、信賴台灣，不走回頭路。本報系資料照
民進黨發言人張志豪表示，民進黨總統候選人賴清德始終認為選舉是民主嘉年華，是正向積極的用理念及政策、理性務實的向國人訴求選對的人、走對的路，穩健執政、信賴台灣，不走回頭路。本報系資料照

國民黨選前最後一支電視廣告，主打「車壞了」，象徵民進黨執政不力。民進黨發言人張志豪表示，民進黨總統候選人賴清德始終認為選舉是民主嘉年華，是正向積極的用理念及政策、理性務實的向國人訴求選對的人、走對的路，穩健執政、信賴台灣，不走回頭路。

張志豪說，令人遺憾的是國民黨把玩笑當有趣，到選前此刻還是只有一貫的抹黑攻擊謾罵和批評，而且文宣是競選陣營各自的訴求傳達，國民黨沒有創意就算了，還學中共一樣只會消費「在路上」競選廣告，可見國共一樣只知皮毛，完全不理解台灣走民主路和自由路的價值和真正意義。

張志豪表示，如果國民黨不分區立委候選人謝龍介、柯志恩想要認真修車，應該先聽聽苗栗縣前縣長徐耀昌的懇切專業意見，好好自我檢討反省，同時趕緊找國民黨主席朱立倫、國民黨總統候選人組合侯友宜、趙少康一起把國民黨這輛車修好，不然裡面都還是黑金貪腐、地方惡勢力及牛鬼蛇神的利益結構，這才是名符其實所謂零件全壞的中古車，完全無法上路，國人又怎麼會信任？

國民黨不分區立委 民進黨 競選廣告

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