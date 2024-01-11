高雄七選區鳳山激戰 藍批前主任涉貪喬事 綠斥拿假學歷

高雄市立委七選區選情激烈、藍綠交鋒互批，國民黨候選人鍾易仲今開記者會，針對許智傑對他財產、家族、學歷等質疑一一說明與澄清，他斥責許智傑根本在抺黑，也呼籲許別再亂提告、逃避；許陣營回應：「陳述事實不是抹黑」，揭露鍾易仲承認念了不被認可的學校都是事實，何來抹黑?

鍾易仲記者會表示，第一，對手質疑他擁有1300坪農舍，他多次說明這並非他名下財產，是祖父輩留下的農舍，屬於母親所有，圍牆水泥地等於法不合的地方，他尊重市政府的認定，也會請母親配合市府規定辦理。

第二，對手說他30歲購買3萬平方公尺土地，他也多次說明，這是繼承祖產的山坡地，沒有開發價值，根本不是什麼大地主；第三，對手一再誤導的財產申報不實問題。說的也是這3萬平方工公尺土地，以前都是申報為繼承，這次誤植為買賣，現在已經完成更正。第四，對手又說議會客家提案只有2次。但是他為客家都是當面向市府爭取，當面為鄉親服務，提案不多，但成果很大，包括客家流行音樂、客語認證、文創推廣、文化傳承等都有可查。

第五，對手一再拿他父親涉入司法做惡性發揮，甚至做出抄家式看版。他再次強調，他和陳其邁一樣，上一代都有痛苦的過去，但我們都坦然承擔、引以為戒，努力走自己的路。你可以檢驗我，但不必用超越人性底線的方式來處理。陳其邁市長是許智傑的同學，也很賣力為他輔選，可是許智傑今用這樣的選舉方式來回報，真的非常不適當。

第六，對手一再說他假學歷，這是完全不實的抹黑。他在國外真讀書、獲得真學歷，真學歷不會因為學校退場就變成假的，變成不能用了。否則臺灣現在那麼多大學退場，難道畢業校友沒有母校以後，學歷都變成假的嗎？鍾易仲強調不實的抹黑一定嚴正反駁。

國民黨議員陳麗娜指出，鍾易仲已針對許智傑質疑做說明，但許智傑對外界質疑，包括為什麼增加這麼多存款保險？前前主任陳永勝涉貪喬事，2021年被法院判刑定讞，為何不知情？前主任蔡廷槐為中國洗錢集團喬簽證等事，許智傑都不說明，只是打烏賊戰，呼籲許回歸正常選舉，好好說明大家對他的質疑，選舉不要只有抹黑。

許智傑總部發言人林智鴻說，揭露鍾易仲言行不是抹黑，尤其鍾也承認念了不被台灣及美國政府認可學校，並在知悉北維吉尼亞大學2013被美國政府撤照，仍繼續使用這個假學歷，出任高美醫專副校長，參選2016年立委、2018年議員，還報考義守大學碩士班。這些都是事實，何來抹黑?

民進黨議員陳慧文說，對手拿不出從政成果，反觀許智傑25年來推動LaLaport落腳鳳山，衛武營國家藝術中心，鳳山市區鐵路地下化，和執政團隊共創美好市容與便捷交通，如今鳳山車站改建即將完工，捷運黃線預計2028年通車，呼籲「票投良善，會做事的許智傑，鳳山進步不回頭」。

對於國民黨議員反控民進黨抹黑，議員湯詠瑜律師強調，競選總部揭發鍾易仲假學歷，以及違反選罷法、家族涉貪、逃漏稅和違法蓋農舍等劣行，都是依公開證據，並經過反覆查證。 國民黨表示，鳳山許多家庭都收到了不實抹黑廣告黑函。記者卜敏正／攝影 許智傑總部發言人林智鴻（左）說，揭露鍾易仲言行不是抹黑。記者卜敏正／翻攝 許智傑強調，他陳述事實沒有抹黑。記者卜敏正／翻攝

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