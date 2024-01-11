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影／柯文哲動保政見被批歧視 賴清德酸：沒有領導國家高度

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
民眾黨總統候選人柯文哲針對動保政見提出「要對原住民宣導教育」，被批是歧視。民進黨總統候選人賴清德今早受訪直言「柯文哲主席歧視言論真的很多」。記者張裕珍／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲針對動保政見提出「要對原住民宣導教育」，被批是歧視。民進黨總統候選人賴清德今早受訪直言「柯文哲主席歧視言論真的很多」。記者張裕珍／攝影

長期關注動保議題的獨立媒體「窩窩」昨天公布3黨總統候選人的動保政見，其中民眾黨總統候選人柯文哲提出「要對原住民宣導教育」，被批是歧視。民進黨總統候選人賴清德今早受訪直言「柯文哲主席歧視言論真的很多」，並藉此酸柯文哲主席並沒有領導國家應有的高度。

「窩窩」統整10大關於動保政策問題，在「如何改善野生動物保育與原住民狩獵文化衝突」，柯文哲的文字回覆為「對原住民教育宣導，改變其宗教、獵食方式，嚴格取締傷害動物的手段與工具」，挨批是不尊重原住民文化。也有網友認為是倒退30年的做法。

賴清德今天早上到新竹市車隊掃街，受訪時被問到柯文哲的動保政見要對原住民教育宣導引發的輿論話題。賴清德說，柯文哲主席歧視言論真的很多，大家耳熟能詳的是，柯文哲主席不僅僅仇視女性、仇視弱勢，如今對原住民的文化也不夠尊重，這表示柯文哲主席並沒有領導國家應有的高度。

柯文哲 原住民 賴清德

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