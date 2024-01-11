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侯友宜：執政後增強對美軍購 加強美台軍事合作

攝影中心／ 記者陳正興／新北即時報導
國民黨總統候選人侯友宜（中）與副總統候選人趙少康上午舉辦國際記者會，侯友宜表示他和前總統馬英九不一樣，「在我任內不會觸及統一問題」。記者陳正興／攝影
國民黨總統候選人侯友宜（中）與副總統候選人趙少康上午舉辦國際記者會，侯友宜表示他和前總統馬英九不一樣，「在我任內不會觸及統一問題」。記者陳正興／攝影

國民黨總統候選人侯友宜與副總統候選人趙少康上午舉辦國際記者會，吸引大批外媒記者前往採訪，侯友宜回應記者提問表示，他和前總統馬英九不一樣，「在我任內不會觸及統一問題」。外媒提問是否持續採購美國武器，延續蔡英文總統的國艦國造計畫？侯友宜表示若他執政不僅會增強對美軍購，還會加強台美軍事合作，包含情報交換、軍事訓練，都會持續。

國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康上午舉辦國際記者會，大批外籍記者前往採訪。記者陳正興／攝影
國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康上午舉辦國際記者會，大批外籍記者前往採訪。記者陳正興／攝影
國民黨總統候選人侯友宜（左）與副總統候選人趙少康（右）上午舉辦國際記者會，回應國際社會對台灣選情的關心。記者陳正興／攝影
國民黨總統候選人侯友宜（左）與副總統候選人趙少康（右）上午舉辦國際記者會，回應國際社會對台灣選情的關心。記者陳正興／攝影

侯友宜 美軍 馬英九

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