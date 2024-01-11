影／宋楚瑜透露與柯文哲、黃珊珊長時間沒接觸 呼籲政黨票支持親民黨

親民黨主席宋楚瑜上午舉行記者會，強調國會裡一定要有親民黨，向全民再次闡述親民黨的理念及堅持，包括提出三點呼籲確保台灣避免兵凶戰危，還有四項堅持、五個安全等理念，盼民眾支持親民黨不分區立委，並喊出「天大地大，人民最大」。

宋楚瑜更透露和民眾黨總統候選人柯文哲一兩年沒見面，且與不分區立委候選人黃珊珊長時間沒有接觸，「曉得心理各有所屬」，更開玩笑稱「他們會把不分區票給我們嗎？你覺得我會頭腦昏掉，還跟她去要票？」 親民黨主席宋楚瑜上午舉行記者會，強調國會裡一定要有親民黨，向全民再次闡述親民黨的理念及堅持，包括提出三點呼籲確保台灣避免兵凶戰危，還有四項堅持、五個安全等理念。記者林伯東／攝影 親民黨主席宋楚瑜（中）上午舉行記者會，強調國會裡一定要有親民黨，向全民再次闡述親民黨的理念及堅持，包括提出三點呼籲確保台灣避免兵凶戰危，還有四項堅持、五個安全等理念。記者林伯東／攝影 親民黨主席宋楚瑜（中）上午舉行記者會，強調國會裡一定要有親民黨，向全民再次闡述親民黨的理念及堅持，包括提出三點呼籲確保台灣避免兵凶戰危，還有四項堅持、五個安全等理念。記者林伯東／攝影

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