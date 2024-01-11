快訊

大馬羽賽／狂！對布莎南15連勝 戴資穎8強就位

桃機三航廈屋頂面積相當3座大巨蛋 16支巨柱吊裝挑戰大

批綠一句中國大陸介選抹煞所有問題 侯友宜：向心夫婦有介選嗎？

影／宋楚瑜透露與柯文哲、黃珊珊長時間沒接觸 呼籲政黨票支持親民黨

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
親民黨主席宋楚瑜上午舉行記者會，強調國會裡一定要有親民黨，向全民再次闡述親民黨的理念及堅持，包括提出三點呼籲確保台灣避免兵凶戰危，還有四項堅持、五個安全等理念。記者林伯東／攝影
親民黨主席宋楚瑜上午舉行記者會，強調國會裡一定要有親民黨，向全民再次闡述親民黨的理念及堅持，包括提出三點呼籲確保台灣避免兵凶戰危，還有四項堅持、五個安全等理念。記者林伯東／攝影

親民黨主席宋楚瑜上午舉行記者會，強調國會裡一定要有親民黨，向全民再次闡述親民黨的理念及堅持，包括提出三點呼籲確保台灣避免兵凶戰危，還有四項堅持、五個安全等理念，盼民眾支持親民黨不分區立委，並喊出「天大地大，人民最大」。

宋楚瑜更透露和民眾黨總統候選人柯文哲一兩年沒見面，且與不分區立委候選人黃珊珊長時間沒有接觸，「曉得心理各有所屬」，更開玩笑稱「他們會把不分區票給我們嗎？你覺得我會頭腦昏掉，還跟她去要票？」

親民黨主席宋楚瑜上午舉行記者會，強調國會裡一定要有親民黨，向全民再次闡述親民黨的理念及堅持，包括提出三點呼籲確保台灣避免兵凶戰危，還有四項堅持、五個安全等理念。記者林伯東／攝影
親民黨主席宋楚瑜上午舉行記者會，強調國會裡一定要有親民黨，向全民再次闡述親民黨的理念及堅持，包括提出三點呼籲確保台灣避免兵凶戰危，還有四項堅持、五個安全等理念。記者林伯東／攝影
親民黨主席宋楚瑜（中）上午舉行記者會，強調國會裡一定要有親民黨，向全民再次闡述親民黨的理念及堅持，包括提出三點呼籲確保台灣避免兵凶戰危，還有四項堅持、五個安全等理念。記者林伯東／攝影
親民黨主席宋楚瑜（中）上午舉行記者會，強調國會裡一定要有親民黨，向全民再次闡述親民黨的理念及堅持，包括提出三點呼籲確保台灣避免兵凶戰危，還有四項堅持、五個安全等理念。記者林伯東／攝影
親民黨主席宋楚瑜（中）上午舉行記者會，強調國會裡一定要有親民黨，向全民再次闡述親民黨的理念及堅持，包括提出三點呼籲確保台灣避免兵凶戰危，還有四項堅持、五個安全等理念。記者林伯東／攝影
親民黨主席宋楚瑜（中）上午舉行記者會，強調國會裡一定要有親民黨，向全民再次闡述親民黨的理念及堅持，包括提出三點呼籲確保台灣避免兵凶戰危，還有四項堅持、五個安全等理念。記者林伯東／攝影

親民黨 不分區立委 宋楚瑜

延伸閱讀

趙少康指「投侯就是投柯」 柯文哲：那直接投我就好幹嘛繞彎

國家級警報英文出錯引關注 柯文哲：該道歉就道歉

左批藍只談棄保、右打綠搞國家警報 黃珊珊：阿伯贏定了

昔愛將張顯耀涉反滲透法遭搜索 宋楚瑜自爆很久沒聯絡

相關新聞

白宮：台灣選後美派代表團見總統當選人 管控兩岸局勢

白宮資深官員10日表示，將在台灣選後派非官方代表團訪台，直接跟總統當選人面對面溝通，這有先例，更是管控（manage）兩...

國際報告稱賴清德是美國危險朋友 趙少康：威脅台海和平恐怖份子

據外媒報導美國總統拜登有意在2024年台灣總統大選結束後，派代表團來台訪問，國民黨副總統候選人趙少康表示，非常歡迎代表美...

民進黨：謝龍介、柯志恩應聽徐耀昌 把國民黨車先修好

國民黨選前最後一支電視廣告，主打「車壞了」，象徵民進黨執政不力。民進黨發言人張志豪表示，民進黨總統候選人賴清德始終認為選...

高雄七選區鳳山激戰 藍批前主任涉貪喬事 綠斥拿假學歷

高雄市立委七選區選情激烈、藍綠交鋒互批，國民黨候選人鍾易仲今開記者會，針對許智傑對他財產、家族、學歷等質疑一一說明與澄清...

郭正亮預測六都立委當選名單 指這些人選情穩、勝算高

選戰進入倒數計時，前立委郭正亮在網路節目「下班瀚你聊」預測立委選舉開票結果，並點出六都幾個可能當選的名單，包括現任立委王...

批柯文哲歧視原住民 民進黨：不自覺傲慢才可怕

民進黨發言人張志豪今天表示，民眾黨總統候選人柯文哲政見「對原住民教育宣導，改變其宗教、獵食方式」字句，引發歧視原住民爭議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。