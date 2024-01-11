影／宋楚瑜透露與柯文哲、黃珊珊長時間沒接觸 呼籲政黨票支持親民黨
親民黨主席宋楚瑜上午舉行記者會，強調國會裡一定要有親民黨，向全民再次闡述親民黨的理念及堅持，包括提出三點呼籲確保台灣避免兵凶戰危，還有四項堅持、五個安全等理念，盼民眾支持親民黨不分區立委，並喊出「天大地大，人民最大」。
宋楚瑜更透露和民眾黨總統候選人柯文哲一兩年沒見面，且與不分區立委候選人黃珊珊長時間沒有接觸，「曉得心理各有所屬」，更開玩笑稱「他們會把不分區票給我們嗎？你覺得我會頭腦昏掉，還跟她去要票？」
👉2024選戰最前線
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 必看投票指南！總統候選人12大領域政策一次掌握
▪ 整理包／2024立委席次激戰 圖表回顧過去幾年藍綠國會版圖變化
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言