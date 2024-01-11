網再傳與蘇貞昌音檔 羅致政妻陳亮吟出面挺：邪不勝正

選戰倒數，民進黨立委羅致政近日陸續受到深偽影片及疑似與蔡英文總統變造音檔風波，昨網路再傳一段與行政院前院長蘇貞昌音檔，稍早羅的妻子陳亮吟在羅的臉書發文力挺，表示她非常珍惜這麼美好的因緣，不會被眼前的挑戰所擊敗，「我堅信邪不勝正、天佑善良」。

疑似羅致政跟蘇貞昌的錄音檔中，疑似蘇的聲音稱對羅的個人能力、盡力輔選很欣賞，還笑說蔡英文要他接行政院長很歹命，而2018年選後民進黨情況不好，希望2020年總統連任，立委要選好，希望羅能當行政院發言人。疑似羅的聲音說，謝謝蘇的肯定，但他規劃朝連任立委的方向走。

羅致政昨天上午在臉書指出，最近幾天，針對性極強的境外介選奧步盡出，鎖定致他攻擊對象，目的就在於弱化民進黨在立法院外交國防委員會的即戰力。

羅致政說，本屆外委會8位民進黨成員中僅3人爭取連任，他長期在外交國防委員會、曾任召委、更11次獲得公督盟認證為優秀立委，長期堅守台灣的主權立場與國防自主，成為中共的眼中釘一點都不意外，面對暗黑勢力的阻撓，他只會覺得責任更加的重大。

陳亮吟則表示，這幾天她和羅致政收到許多朋友們關心的簡訊，還有透過Line群組表達他（她）們的心聲，有人為惡質選風忿忿不平；有人為他們擔心到徹夜難眠；有人要幫忙介紹律師；還有人送來神明的護身符，當然更多的支持者要他們堅強，還說「關關難過，我們會陪你們拼到最後！」

陳亮吟說，在此想借用羅致政的臉書，向大家深深鞠躬，由衷說聲感謝，13年前他們搬來板橋至今，歷經一次敗選、二次勝選，在這個地方多了好多朋友，從陌生、到熟識、到選舉時主動來幫忙、大街小巷都有主動打招呼的鄉親，她非常珍惜這麼美好的因緣，不會被眼前的挑戰所擊敗，堅信邪不勝正、天佑善良。

陳亮吟也說，「羅致政常說『蠟燭什麼時候最亮？當四周黑暗時，小小的燭光就會變得格外明亮。」最後在此拜託大家，羅致政無論是在國會問政或極力爭取板橋地方建設，認真和表現相信大家有目共睹，請給有做事的人再次的肯定，「我相信，烏雲會散，天總是攏會光！」

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