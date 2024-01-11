黃呂錦茹選前為鍾小平站台 于美人諷：看出主委有多難

國民黨北市中正、萬華立委候選人鍾小平今與黨主席朱立倫、北市議會議長戴錫欽掃街，北市黨部主委黃呂錦茹也第二度替鍾小平站台；對於選前一周，藍北市黨部主委才替鍾小平站台，鍾的對手于美人上午受訪表示，這也可以看出市黨部主委有多難，不是個樂觀其成、而是勉力為之。

于美人上午做最後衝刺，前往東門市場外攤拜票，先到附近聖母廟參拜，廟方替她加油打氣，高喊凍蒜。對於黃呂錦茹替鍾小平站台，並說兩人沒有心結，于美人說，事實上不管是誰來幫鍾站台，職務上是天經地義的事，因為黃呂是市黨部主委，但到最後，在職位上不得不做這樣的事情，可以體諒。

于美人說，整個過程的操作，不是一個樂觀其成的，而是勉力為之的，選舉選到這麼勉強，覺得嘆為觀止，而且今天同黨的市議員也沒有去，如果鍾沒辦法得到同黨同志的支持，要怎麼得到選民的支持？

于美人指出，自己一直堅持正向的論述，認真思考中正萬華的處境和困境並討論，得到廣大選民的支持「只有我會贏，因為我的票他拿不走，且已經往我這邊移動了」這是很清楚的事實。

鍾小平上午受訪時，反指于美人先喊「棄鍾保于」，于美人表示，她不會喊「棄鍾保于」，這不是她的選舉風格。但「棄鍾保于」的確在中正萬華是個事實，她在街頭拜訪基層的過程中，非常多的藍軍朋友都已經有這樣的打算，而且說鍾小平讓他們投不下去，現在選舉不是說要棄誰保誰，選民都沒有自由意識嗎？鍾是自己被同黨同袍所拋棄的人。

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