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賴清德當選戰爭風險大？侯友宜：台獨主張就是引戰主張

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康上午舉辦國際記者會，侯友宜表示，他和前總統馬英九不一樣，「在我任內不會觸及統一問題」。記者陳正興／攝影
國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康上午舉辦國際記者會，侯友宜表示，他和前總統馬英九不一樣，「在我任內不會觸及統一問題」。記者陳正興／攝影

國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康上午舉辦國際記者會。外媒詢問，如果民進黨總統候選人賴清德獲勝，戰爭風險有多大？侯友宜表示，如果賴清德當選，賴的台獨主張，是一個引戰的主張。

侯友宜表示，全球政治風險諮詢機構「歐亞集團」評估今年風險，就是將賴清德跟烏克蘭總統澤倫斯基、以色列總理內唐亞胡並稱「美國的危險朋友」。

侯友宜表示，賴清德在競選過程中不斷說「中華民國是災難」，讓大家非常的擔心，是否會引發台海動盪。賴清德講出內心話，「他就是個務實的台獨工作者」，因此，賴清德當選，兩岸風險「比任何人都高太多」。

他強調，戰爭不能有萬一，戰爭的風險一定要降到零，和平才是唯一選項，「引發戰爭的往往是國家的領導人，不是領導人」，國家領導人有責任避免戰爭、追求和平。

侯友宜重申，他的任內不會觸及統一，因為台灣的未來是2300萬人決定的，他走的是「台灣最有利的中間路線」，尤其他會對話、交流，把風險降到最低，這是他的態度、他的決心。他以實力確保和平、以交流增進理解，就是逐步降低風險。

針對美聯社記者提問，如何解讀美國華府本周六派代表團來台。趙少康表示，這代表美方對台灣這次選舉的重視，選舉結果未來可能會牽動美中台三方關係，如果民進黨總統候選人賴清德當選，「不用到520，台海就緊張了，不用等到他就職」。

趙少康表示，現在的兩岸關係，當然北京要罵，但民進黨沒有責任嗎？馬英九執政時，兩岸很和平，美國也說台美關係是有史以來最好，當時還給台灣免簽，但蔡英文執政後，短短八年掉了九個邦交國。

他說，蔡英文已經比較低調了，沒有喊台獨，賴清德如果當選，「你認為兩岸會比現在好嗎？」一定更嚴重、更緊張，海峽兩岸緊張，對美國是好的嗎？美國應也歡迎和平的台海，歐洲、日本也都會希望，「如果目標是希望和平，到底誰當選會比較好？」

侯友宜補充，他們和美國會保持良好溝通，也會樂見在台海和平穩定上，扮演積極角色，「不論如何，美國永遠是我們堅定的同盟國家。」

賴清德 美國 風險

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