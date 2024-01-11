快訊

世紀聯姻破局！韓SK會長外遇遭前第一千金妻求償2兆韓元 須全現金支付

從救王義川到拒絕韓國瑜 賴清德頻換口號能讓國會過半？

我上空美間諜衛星多卻未響過警報 九鵬基地試射飛彈全被拍

國家級警報再燒 朱立倫批綠營推給基層 用國防司法介選

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（左）陪同徐巧芯車隊掃街，向人行道上熱情支持者揮手。記者邱書昱／攝影
國民黨主席朱立倫（左）陪同徐巧芯車隊掃街，向人行道上熱情支持者揮手。記者邱書昱／攝影

國家級簡訊話題持續延燒，國防部雖然出面道歉，稱是單獨決策再通報蔡英文總統，但遭人質疑是卸責。對此，國民黨主席朱立倫今早受訪表示，飛彈、空襲等英文用字錯誤，這是非常嚴重的事實，不用推給任何基層，批綠營國防、司法介選，唯有徐巧芯當選，必定徹查真正動機。

朱立倫今早陪同國民黨台北市立委第七選區（松山信義）候選人徐巧芯車隊掃街。他在受訪時表示，全世界都不曾見過，竟然會在選前四天，為了一個商用衛星發射，而發布國家級警報，且英文還是以戰爭用語，飛彈、空襲等。

他說，民進黨透過這樣方式干擾選舉，過去選舉全部的奧步、爛招都出來，國家機器在介選，「選情最後總動員令。」

徐巧芯也批，如果兩岸真的發生戰爭，這樣政府怎麼帶領台灣度過危機，簡訊都發不好，國防實力等螺絲都鬆掉，更嗆國防部長當然要下台，「但是現在下台於事無補，乾脆讓他們一起下台比較快。」

國民黨主席朱立倫（左）陪同徐巧芯車隊掃街。記者邱書昱／攝影
國民黨主席朱立倫（左）陪同徐巧芯車隊掃街。記者邱書昱／攝影

蔡英文 徐巧芯

延伸閱讀

陪徐巧芯掃街 朱立倫談徐耀昌千字文怨國民黨：過去同志不予置評

馬英九稱「相信習近平」惹議 朱立倫：不能斷章取義

心結解了？鍾小平、朱立倫掃街 黃呂錦茹驚喜現身

同台費鴻泰泯恩仇？徐巧芯喊非作秀 趙少康掛保證「沒問題」

相關新聞

白宮：台灣選後美派代表團見總統當選人 管控兩岸局勢

白宮資深官員10日表示，將在台灣選後派非官方代表團訪台，直接跟總統當選人面對面溝通，這有先例，更是管控（manage）兩...

黃呂錦茹選前為鍾小平站台 于美人諷：看出主委有多難

國民黨北市中正、萬華立委候選人鍾小平今與黨主席朱立倫、北市議會議長戴錫欽掃街，北市黨部主委黃呂錦茹也第二度替鍾小平站台；...

賴清德當選戰爭風險大？侯友宜：台獨主張就是引戰主張

國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康上午舉辦國際記者會。外媒詢問，如果民進黨總統候選人賴清德獲勝，戰爭風險有多大？...

國家級警報再燒 朱立倫批綠營推給基層 用國防司法介選

國家級簡訊話題持續延燒，國防部雖然出面道歉，稱是單獨決策再通報蔡英文總統，但遭人質疑是卸責。對此，國民黨主席朱立倫今早受...

王鴻薇批萬里老宅公益信託「賴皮」 賴清德：依法進行

國民黨立委王鴻薇昨天在臉書發文批評，民進黨總統候選人賴清德說要將萬里老家違建公益信託，而且還說要作為礦工紀念館，但直到現...

催出終極「怨綠」選票 侯康別忘問人民：這8年過得好嗎

2024大選進入最後階段，藍綠基本盤大致催出，關鍵在於至今未曾明確說出票投何人的「隱藏選民」。據了解，實際潛藏於民間的怨綠選民有一定數量，這群人或因民進黨政府大動作，動用各式資源，迫使人民噤聲，選擇沉默。侯康如能爭取這群人支持，勝選機會將能再添幾分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。