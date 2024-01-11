國家級警報再燒 朱立倫批綠營推給基層 用國防司法介選

國家級簡訊話題持續延燒，國防部雖然出面道歉，稱是單獨決策再通報蔡英文總統，但遭人質疑是卸責。對此，國民黨主席朱立倫今早受訪表示，飛彈、空襲等英文用字錯誤，這是非常嚴重的事實，不用推給任何基層，批綠營國防、司法介選，唯有徐巧芯當選，必定徹查真正動機。

朱立倫今早陪同國民黨台北市立委第七選區（松山信義）候選人徐巧芯車隊掃街。他在受訪時表示，全世界都不曾見過，竟然會在選前四天，為了一個商用衛星發射，而發布國家級警報，且英文還是以戰爭用語，飛彈、空襲等。

他說，民進黨透過這樣方式干擾選舉，過去選舉全部的奧步、爛招都出來，國家機器在介選，「選情最後總動員令。」

徐巧芯也批，如果兩岸真的發生戰爭，這樣政府怎麼帶領台灣度過危機，簡訊都發不好，國防實力等螺絲都鬆掉，更嗆國防部長當然要下台，「但是現在下台於事無補，乾脆讓他們一起下台比較快。」 國民黨主席朱立倫（左）陪同徐巧芯車隊掃街。記者邱書昱／攝影

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