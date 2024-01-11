快訊

世紀聯姻破局！韓SK會長外遇遭前第一千金妻求償2兆韓元 須全現金支付

從救王義川到拒絕韓國瑜 賴清德頻換口號能讓國會過半？

我上空美間諜衛星多卻未響過警報 九鵬基地試射飛彈全被拍

王鴻薇批萬里老宅公益信託「賴皮」 賴清德：依法進行

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
民進黨總統候選人賴清德今早受訪反擊藍委王鴻薇針對萬里老宅公益信託的說法是為了選舉在創造聲量，公益信託目前由律師依照法律在進行各項的程序。記者張裕珍／攝影
民進黨總統候選人賴清德今早受訪反擊藍委王鴻薇針對萬里老宅公益信託的說法是為了選舉在創造聲量，公益信託目前由律師依照法律在進行各項的程序。記者張裕珍／攝影

國民黨立委王鴻薇昨天在臉書發文批評，民進黨總統候選人賴清德說要將萬里老家違建公益信託，而且還說要作為礦工紀念館，但直到現在「沒有任何建物、土地」向中央或新北市申請公益信託，批賴清德「賴皮」。賴清德今早受訪反擊，王鴻薇是為了選舉在創造聲量，公益信託目前由律師依照法律在進行各項的程序。

王鴻薇發文表示，賴清德老家為違建，如果要「公益信託」，賴清德首先要獲得目的事業主管機關「許可」，但是賴清德老家是違章建築根本沒有辦過保全登記，完全不可能，最多只能針對那塊土地辦理，上面的違建還是違建。

王鴻薇也提到，地政局也說得很清楚，實務上根本沒有辦法把違建拿來做公益信託，送到事業主管機關基本上就會被打槍。她也分別問了教育部、文化部等單位賴清德到底有沒有申請公益信託，但截至昨天都沒有申請，直言「所謂的公益信託根本八字没一撇，又再賴皮了。」

對此，賴清德今早在新竹市車隊掃街出發前受訪表示，王鴻薇顯然是為了選舉在創造聲量，自己已經多次公開聲明，他們家的老房子就是交付公益信託，目前律師也依照法律在進行各項的程序，這點不會改變。

賴清德最後也喊話在野黨能夠尊重礦區民眾安寧的生活，不要再去打擾他們。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 王鴻薇 賴皮寮 2024北北基立委 2024立委選舉

延伸閱讀

徐耀昌發文感謝民進黨政府救財政 賴清德回應了

美智庫稱賴清德是「美國的危險朋友」藍憂台兵凶戰危

馬英九稱「要相信習近平」 賴清德：他的主張與時代已過去

彰化造勢 賴清德：這次是「信賴台灣」和「相信習近平」的選擇

相關新聞

白宮：台灣選後美派代表團見總統當選人 管控兩岸局勢

白宮資深官員10日表示，將在台灣選後派非官方代表團訪台，直接跟總統當選人面對面溝通，這有先例，更是管控（manage）兩...

王鴻薇批萬里老宅公益信託「賴皮」 賴清德：依法進行

國民黨立委王鴻薇昨天在臉書發文批評，民進黨總統候選人賴清德說要將萬里老家違建公益信託，而且還說要作為礦工紀念館，但直到現...

美智庫稱賴清德是「美國的危險朋友」藍憂台兵凶戰危

全球政治風險諮詢機構「歐亞集團」評估今年風險，將民進黨總統候選人賴清德跟烏克蘭總統澤倫斯基、以色列總理內唐亞胡並稱「美國...

馬英九外媒專訪8重點 黃暐瀚直指兩岸關鍵「國民黨一直不願面對」

周六就是投票日，資深媒體人黃暐瀚在臉書表示，選前最後兩天，民進黨總統候選人賴清德穩健愛台、國民黨總統候選人侯友宜團結藍軍...

催出終極「怨綠」選票 侯康別忘問人民：這8年過得好嗎

2024大選進入最後階段，藍綠基本盤大致催出，關鍵在於至今未曾明確說出票投何人的「隱藏選民」。據了解，實際潛藏於民間的怨綠選民有一定數量，這群人或因民進黨政府大動作，動用各式資源，迫使人民噤聲，選擇沉默。侯康如能爭取這群人支持，勝選機會將能再添幾分。

傳拜登派代表選後訪台 中駐美使館回應「勿以任何形式干預台灣選舉」

英國金融時報報導，知情人士透露，美國總統拜登有意在2024年台灣總統大選結束後，派遣前任副國務卿史坦柏格（James S...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。