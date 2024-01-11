王鴻薇批萬里老宅公益信託「賴皮」 賴清德：依法進行

國民黨立委王鴻薇昨天在臉書發文批評，民進黨總統候選人賴清德說要將萬里老家違建公益信託，而且還說要作為礦工紀念館，但直到現在「沒有任何建物、土地」向中央或新北市申請公益信託，批賴清德「賴皮」。賴清德今早受訪反擊，王鴻薇是為了選舉在創造聲量，公益信託目前由律師依照法律在進行各項的程序。

王鴻薇發文表示，賴清德老家為違建，如果要「公益信託」，賴清德首先要獲得目的事業主管機關「許可」，但是賴清德老家是違章建築根本沒有辦過保全登記，完全不可能，最多只能針對那塊土地辦理，上面的違建還是違建。

王鴻薇也提到，地政局也說得很清楚，實務上根本沒有辦法把違建拿來做公益信託，送到事業主管機關基本上就會被打槍。她也分別問了教育部、文化部等單位賴清德到底有沒有申請公益信託，但截至昨天都沒有申請，直言「所謂的公益信託根本八字没一撇，又再賴皮了。」

對此，賴清德今早在新竹市車隊掃街出發前受訪表示，王鴻薇顯然是為了選舉在創造聲量，自己已經多次公開聲明，他們家的老房子就是交付公益信託，目前律師也依照法律在進行各項的程序，這點不會改變。

賴清德最後也喊話在野黨能夠尊重礦區民眾安寧的生活，不要再去打擾他們。

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