白宮：台灣選後美派代表團見總統當選人 管控兩岸局勢

白宮資深官員10日表示，將在台灣選後派非官方代表團訪台，直接跟總統當選人面對面溝通，這有先例，更是管控（manage）兩岸緊張與兩岸議題的重要（critical）方式；若北京在選舉結果出來後，選擇施加額外的軍事壓力或脅迫來回應，就是挑釁。

在選前兩日，白宮資深官員舉行背景簡報會，主題就是台灣選舉。

白宮重申，美國的「一個中國」政策，基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證，沒有任何改變。

資深官員表示，美國反對兩岸任何一方片面改變現狀；美國不支持台灣獨立；支持兩岸對話；期待兩岸歧見以和平的、不受脅迫，且能為兩岸人民接受的方式解決；此外，美國不對兩岸歧見最終解決方式採取立場，只要是以和平方式。

國務院對台政策立場為：「美國持續鼓勵以符合台灣人民意願和最佳利益的方式解決兩岸分歧。」但資深官員的最新說法，更接近柯林頓和布希時代的說法，柯林頓時代表明和平解決兩岸議題，應符合「兩岸中國人的意願」，後來的布希政府曾交替使用「兩岸中國人」與「台灣人民」。

金融時報10日稍早報導，美國總統拜登打算在台灣選舉結束後，派遣前任副國務卿史坦柏格（James Steinberg）與前國家安全顧問哈德利（Stephen Hadley）率代表團訪問台北。

資深官員在背景簡報會證實將派非官方代表團訪台，現階段不會宣布時間和成員，還有細節待敲定；此外，在選舉到就職典禮這段期間，美國也會與北京維持外交和軍事等溝通管道。

資深官員表示，非官方代表團在選後訪台與當選者和落選者互動自2000年以來即有先例，選後造訪為確保美國不支持特定政黨與候選人，美國打算維持先例。

資深官員說，美國一直用這種方式來跟台灣當選者與落選者溝通，討論強有力的美台非官方關係，並清楚說明美國的一中政策。

「透過非官方代表團的面對面溝通是最有效果的，美國認為這對和平穩定有貢獻，這也是管控兩岸緊張和兩岸議題的重要方式。」資深官員說，「從這個角度來說，直接溝通無可替代。」

資深官員表示，美國反對任何外部干預或影響台灣選舉，美國不會在其中選邊站，也不會偏好特定候選人；無論任何人當選，美國對台政策依然不變，非官方關係也會持續；美國對台灣的民主程序充滿信心，不擔心任何干預會影響台灣選舉結果。

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