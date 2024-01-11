聽新聞
test
0:00 / 0:00

僑委會性騷案 受害者控遭算帳

聯合報／ 記者陳熙文張睿廷／台北報導
僑委會駐巴西聖保羅僑教中心歐姓副主任（圖螢幕者）日前投訴，遭受主任張希賢性騷後卻遭僑委會吃案，歐姓副主任近日透過錄影控訴僑委會秋後算帳、將她調職。記者程遠述／攝影
僑委會駐巴西聖保羅僑教中心歐姓副主任（圖螢幕者）日前投訴，遭受主任張希賢性騷後卻遭僑委會吃案，歐姓副主任近日透過錄影控訴僑委會秋後算帳、將她調職。記者程遠述／攝影

僑委會駐巴西聖保羅僑教中心歐姓女副主任日前指控張姓上司性騷擾，並指僑委會委員長徐佳青吃案，近日她再指控僑委會秋後算帳，考績遭打丙等，歐母昨指女兒因此服安眠藥送醫。僑委會說，考績丙等獎懲並無剝奪其身分及既有權益，相關處置與性騷案無關。

受害女子在網路上表示，性騷擾案後她被迫調職，去年十二月中旬回到台灣；歷經二個月調查，僑委會性騷擾防治調查小組去年十二月十五日作出「職場性騷擾成立」決議，本以為可恢復外派工作，沒想到對方僅記申誡一支，年終考績乙等。

她指控，後來面臨前所未有報復跟追殺，除了考績丙等，還因加害人誣指她跟中資人員來往，有洩密疑慮，被僑委會立案調查。

她認為自己公開申訴惹怒徐佳青，危及徐政治生命，徐對她恨之入骨，利用各種莫須有的指控，讓她在公務單位無法立足。

歐母昨下午受訪落淚，說女兒事後被從巴西調回台灣，近期情緒低落；昨天上午發現女兒服用的安眠藥盒是空的，搖晃無反應，趕緊送醫，昨天下午仍在昏睡。

歐母說，女兒從公開指控徐佳青吃案後，除了被從巴西調職回來，還遭抹黑、抹紅，甚至還說女兒與中國接觸，全都是子虛烏有。

僑委會說，考績是針對公務人員年度整體工作績效評核，依公務人員考績法規定，丙等為「留原俸級，不予獎勵」，並無剝奪其身分及既有權益；僑委會考績作業均依法定程序辦理，非由機關首長一人逕予考核。

僑委會指出，當事人正式申訴前，即知悉該駐區員額將檢討異動減派一人，巴西聖保羅地區近年僑胞人數不增反減，僑界能量有限，恢復僅一位主任編制。

僑委會說，駐外人事異動皆基於國家政策及僑區發展需求，衡酌個人能力及特質適任性，依法行政，非公務人員個人權益事項。

性騷擾 職場 徐佳青 僑委會

延伸閱讀

申訴性騷被僑委會降職薪 母淚：民進黨都沒人管得動嗎

女官員申訴性騷控遭秋後算帳 僑委會：考績打丙等沒剝奪身分及權益

僑委會被控秋後算帳！性騷受害者疑遭調職降薪 徐佳青：子虛烏有

軍中留人再出招 軍士官留營擬打破三年考績需甲等規定

相關新聞

英國金融時報：拜登擬派遣代表團選後訪台 牽動美中關係

英國金融時報（Financial Times）10日獨家報導，美國總統拜登打算在台灣選舉結束後，派遣前任副國務卿史坦柏格...

僑委會性騷案 受害者控遭算帳

僑委會駐巴西聖保羅僑教中心歐姓女副主任日前指控張姓上司性騷擾，並指僑委會委員長徐佳青吃案，近日她再指控僑委會秋後算帳，考...

麻生太郎關切台海 外交部：與理念相近國促和平穩定

對於日本自民黨副總裁麻生太郎表示台灣有事對日本而言就是存亡危機事態，外交部今天對此表達誠摯感謝，並表示台灣位於民主陣營對...

陸擬再砍ECFA關稅減讓 學者：凸顯「繁榮或衰退」抉擇

台灣2024大選將至，繼石化產品遭開刀後，大陸商務部9日表示，相關部門正「研究」中止ECFA早收清單「農漁、機械、汽車零...

【重磅快評】陳建仁、國防部帶頭造假 誰要關3天？

大選倒數，國家機器快要成為「假消息中心」。國防部昨天發布國家級警報，英文標示錯把衛星當飛彈，行政院長陳建仁脫口而出「中國發射飛彈」，嚇壞國人；無獨有偶，陳建仁昨天3度堅稱高端疫苗採購有決標公告，很快就

女官員申訴性騷控遭秋後算帳 僑委會：考績打丙等沒剝奪身分及權益

僑委會駐巴西聖保羅僑教中心的歐姓女副主任日前指控張姓上司性騷擾，並指控僑委會委員長徐佳青吃案，近日又在網路上指控遭僑委會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。