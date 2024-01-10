蔡總統：過去8年也有做不足或要改正的地方 都不迴避

蔡英文總統今天下午到桃園市大園區仁德宮參香時表示，過去8年有做得好做得對的地方，但也有做得不足或還要改正之處，我們都不迴避應該要再加強的地方，但是做好的就讓它繼續更好。台灣面對未來全球一定是更複雜的局勢，一個地方發生事情會牽動全球，像烏克蘭戰爭引發全球通貨膨脹就是明顯的例子。

蔡英文強調，未來的團隊要隨時掌握國際脈動，隨時做出反應，把變動的局勢穩穩地往前走，面對來自中國的威脅，我們選擇堅持自由民主的路線，選擇強化自己的國防實力，堅持民主自由的陣線，也跟其他民主國家站在一起。

台灣對其民主國家而言是很非常重要的國家，如果台灣守住了，就是全世國的民主國家共同守住了民主自由，這些民主國家的領袖在一起的時候都會做出共同的決定，就是台海和平穩定是共同的關切點，而且不可以武力改變現狀，這樣的共識和用意就要保護台灣。

蔡英文指出，今年有40多個民主國要選舉，第一個登台的就是台灣，民主國家都在看台灣是繼續堅持民主自由、民主之路，還是選擇妥協，我們堅持民主自由和全世界站在一起，大家手中的選票就是保護台灣民主自由最有用的武器。

蔡英文感謝大家2016、2020年選總統的時候支持她當選，民進黨在國會的席次也兩次過半，換句話說就是大家願意把權力交給蔡英文，讓蔡英文好好治理國家。雖然過去8年有很多變化包括疫情的挑戰，可是都關關難過關關過，就表示「開車的人是穩穩的開，車子性能也不錯，大家說對不對？」

蔡英文說，車子性能不錯的意思，第一個就是團隊要好，第二是立法院要過半，不過半，再能幹的團隊和總統都做不出事情來，她覺得自己是蠻幸運的總統，2016、2020年的大選都得到大家的支持，希望未來的團隊也能得到這樣的支持。

蔡英文表示，2016年當選時要爭取預算是非常艱辛的過程，要爭取1年1000億元投入台灣的基礎建設，8年8000億元要讓台灣的基礎建設到位，讓台灣經濟有成長的動能。因在她接任總統之前，台灣的經濟成長很緩慢、低迷，所以當時做出重大的決定，就是加碼台灣的基礎建設，讓台灣的經濟產生動能，當時還要推動重大基礎建設的法案，如果國會沒過半，就沒辦法把台灣帶到像今天，在全球經濟競爭力第6名的國家，所以要拜託大家下定決心，給下一個執掌國家的團隊最大的支持。

蔡英文指出，過去就是因為推動重大建設的法案過了，重大基礎建設才能做好，水利、交通等重大建設做好了，就看見外商一直加碼投資台灣，台商也一直回來投資台灣，本地企業也加碼投資。台灣的投資大爆發，年輕人的工作的機會就多很多，現在是失業率最低的時候，到處都在找人才，企業希望年輕有經驗的人加入團隊；台灣的經濟發展到今天，確實是走到蓄勢待發，繼續要往前走的地步。

蔡英文說，經濟發展的動能也反映在股市，她問在場的支持者有沒有投資股市？有些人喊「有」，看見有人比讚的手勢，蔡英文說顯然覺得股市不錯耶，並表示台灣股市從2018年8000點，到現在已經是1萬7000點，翻倍成長，歷史上很少看見股市8年可以翻倍成長，而且超過香港。我們的人均GDP已超過韓國，現在的韓國已在討論為什麼這幾年會輸給台灣？那是因為台灣政府有人民強而有力的支持，政府也很打拚日以繼夜地做，希望把國家做好。

蔡英文不諱言過去很多國際變局，譬如果說烏克蘭戰爭、疫情、旱災一樣接一樣來，但是政府也都一一克服，使得這一路能走得平順，但是大家不要忘了當年走的過程艱辛。為什麼能走得平順？因為有人民的支持，所以要感謝大家支持蔡英文，今天在場的民眾如果很滿意蔡英文做的，不是蔡英文的功勞，是你們過去投票支持的結果。

蔡英文強調，未來的8年無論桃園還是台灣，都是關鍵的8年，她已開了成長的路，台灣成長的路要繼續走下去，要把台灣做得更好，讓世界看見台灣都會覺得台灣真的很厲害，有這麼多的挑戰和威脅，台灣的領導人還是可以穩穩地開車，把國家帶到正確的方向。

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