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民進黨：馬英九稱兩岸關係相信習近平 侯友宜是馬前卒

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，馬英九稱兩岸關係相信習近平，侯友宜是馬前卒。本報系資料照
民進黨表示，馬英九稱兩岸關係相信習近平，侯友宜是馬前卒。本報系資料照

民進黨發言人張志豪今天表示，前總統馬英九接受德國之聲專訪表示，「就兩岸關係而言，必須相信中共總書記習近平」。很驚訝這是中華民國台灣的前總統，很失格，不僅說要相信習近平，還拿民進黨總統候選人賴清德名字對著外媒說是LIE，同時還主張要統一，離譜至極，呼籲侯友宜應該立刻表態，是不是跟馬英九一樣相信習近平。

賴清德競選總部發言人戴瑋姍批評，國民黨的國際外交路線就是要跟中國綁在一起，始終沒有改變。國民黨就是相信一中原則，侯友宜的兩岸政策都聽馬英九的，代表侯友宜就是馬前卒，支持侯友宜就是支持馬英九。

馬英九 侯友宜 習近平 民進黨

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