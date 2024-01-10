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陳永康網路專訪談國防 逾千網友留言大讚專業、真人才

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國防部前副部長、國民黨不分區立法委員候選人陳永康，針對中國昨天發射衛星飛越南部上空，國防部首度對此發布國家級警報簡訊，今天在記者會提出我國應檢討領空防衛、預警、決策機制。記者林俊良／攝影
國防部前副部長、國民黨不分區立法委員候選人陳永康，針對中國昨天發射衛星飛越南部上空，國防部首度對此發布國家級警報簡訊，今天在記者會提出我國應檢討領空防衛、預警、決策機制。記者林俊良／攝影

2024大選倒數，退役上將、國民黨不分區立委候選人陳永康日前接受「范奇斐的美國時間」網路專訪，對國防時事議題表達看法並說明國民黨的國防政策。影片昨天上線後，獲得大量網友好評，觀看人數已破6萬次。網友讚「想不到國民黨還有這樣的人才」、「真專業，佩服，扭轉我對國民黨不分區立委的觀感」。

陳永康受訪時指出，此次點頭接任國民黨不分區，是希望進入立法院後，能在國防採購上推動落實採購法規、同時讓外界感受到立法院外交國防委員會是不分顏色黨派的，他的個性是對事不對人，從法理結構去看，不批評誰對誰錯，立法院應該是朝向「如何能做更好」、「如何降低風險」去質詢，而不是修理人。

主持人范琪斐問，國防最大的問題出在哪裡？陳永康認為，如果以軍事採購而言，美國是多年強力支持的夥伴，我們非常感謝，但在對美國專業的溝通可能不夠。不過，他也說，民進黨政府執政期間，對軍中士氣鼓舞、福利方面做的不錯。

當美國提供一個武器裝備，給一個總價款，因為我國國內的採購法和美國不同，我們叫固定價款（Firm Fixed Price），美國則是Cost Plus，保證廠商利潤3%或2.5%，有漲有調、可以談，所以漲了，我方就要重新升級預算，賺到的是國家的，因此自然有些是有灌水現象。

陳永康說，軍售美國是不賺不賠，也沒有所謂的技轉，但是可以跟他們談選項、選量、選服務，不是光買載台，人才的培養最重要，而不是光硬體裝備。希望將來可修法讓採購變成Cost Plus 成本計價法，在專案管理、合約框架的設定，就可有很大精進空間。

對於潛艦國造是否符合不對稱作戰，外界各有看法。陳永康認為，如果沒有潛艦，「水面反潛兵力就沒有訓練，水準就降低了，你連反潛都沒辦法維持，」能訓練水面艦的反潛力、再強化水下潛艦的嚇阻力量；至於是不是不對稱，要看投資多少。

他說，不對稱有兩種，做潛艦是不對稱，可是對方的潛艦是你的十倍，那更是不對稱，因此在有限的時空裡，能不能做出艘數是很重要的。

陳永康表示，台灣保護自己不是光在武器裝備，或者是嚇阻（Deterrence）或者決心（Determination），而是在國際複雜的地緣戰略、地緣政治、地緣經濟裡面的角色，「你的角色愈重要，你愈安全。」他不是說審慎樂觀，但也不用過度悲觀。

影片昨天上線後，截至目前已逾6.7萬人次觀看，網友紛紛讚陳永康「非常專業、條理清楚」、「從國家戰略安全角度來談真的很難得」。也有網友說，當兵時陳永康還是海軍司令，他為人誠懇且具國際觀、對待下屬也很和藹。

國民黨不分區立委 美國

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