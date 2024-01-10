細數民進黨8年失德弊病 國民黨籲全民解除「貪腐警報」

2024選戰倒數，國民黨今舉行記者會細數民進黨執政近8年來貪腐弊病，呼籲2024全民共同解除8年「貪腐警報」，下架失德的民進黨政權，讓貪汙腐敗、弊病叢生的「黑金複合體」下台，上架一個公義的台灣，讓國民黨與侯康配還給社會公平正義。

台北市立委候選人張斯綱指出，從光電弊案、土地糾紛、八八槍擊案、再生條例、雲豹小公主爭議到綠電公司標案等，疑雲重重，台電虧損虧很大，因為砸大錢在補貼這些綠電，許多人棄良田、種綠電，甚至破壞環境生態，民進黨卻雙手一攤毫無解方。

張斯綱批評，民進黨要員更與im.B詐團有千絲萬縷聯繫，民進黨立委一邊用詐團資源、一方面裝出愛鄉土的樣子騙選票，只有讓侯康配當選，重啟特偵組，才能徹底清查相關案件，了解是否有更多民進黨政治人物與詐團有關聯。

在高端疫苗爭議方面，張斯綱質疑，高端的政府採購標案到底有沒有公開招標、招標內容為何？一劑多少錢？交貨時程？高端第三期甚至第四期人體實驗到底完成了沒，大家都有權利要求高端與衛福部公開。民進黨總統候選人賴清德在辯論會中表達願意公開合約，現在過了快三周，衛福部卻跟高端踢皮球。

張斯綱表示，民進黨新潮流不僅「吃銅吃鐵吃台灣」，民進黨大老吳乃仁涉土地爭議問題、雲豹賴勁麟綠電爭議、前畜產會主委林聰賢圖利超思雞蛋；立委吳思瑤擔任議員時期就阻擋性騷報案，還有民進黨內部多起壓制性騷事宜；更有陸委會副主委梁文傑出入招待所、總統府前發言人丁允恭涉劈腿、台南前經發局長陳凱凌接受性招待、行政院前發言人陳宗彥接受性招待幫酒店喬事等，「新潮流不倒，台灣不會好」。

張斯綱說，若國民黨勝選，總統候選人侯友宜承諾對詐騙加重刑期，並重啟特偵組，專辦重大貪腐，給檢察官尚方寶劍，他們才能屠龍斬妖，把不公不義一一揪出來。全民要集中選票，讓政黨輪替、國會過半，才能讓新潮流與民進黨知道民意的依歸。

國民黨副發言人呂謦煒說，民進黨政府2016年上任以來，種種倒行逆施作為，讓人不忍卒睹，為了維繫政權、為了吃香喝辣，無所不用其極。賴清德作為副總統，算是共犯結構的一員，想賴皮也賴不掉。這場選舉不僅是和平與戰爭的選擇，更是公義與貪腐的選擇，全民一定要睜大眼睛，投給一個能夠還給台灣人民公平與正義的候選人。

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