彰化晶鼎焚化爐 陳椒華呼籲經濟部盡速解約或撤案

針對府院高層輔選時稱彰化晶鼎焚化爐不會蓋及朝解約方向，但行政院和經濟部近日公文均未證實該說法，立法委員陳椒華和彰化反晶鼎的自救會、環團、醫師和村長等代表上午舉行記者會，呼籲行政院勇於承擔，盡速白紙黑字明令經濟部盡速解約或撤案，別讓政治承諾變成騙選票的垃圾話。

日前總統府秘書長林佳龍到彰化輔選表示「晶鼎焚化爐不會蓋」，且行政院副院長鄭文燦說「要求經濟部要檢討其必要性，朝解除契約的方向來走」，時代力量立委陳椒華偕同彰化縣議員吳韋達、自救會長和環團代表上午在立法院舉行記者會，要求行政院要有擔當，趕緊明文指示經濟部解約，至少在選前以一紙公文確定晶鼎案停建，落實府會高層給彰化鄉親的承諾。

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