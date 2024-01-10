立法院長游錫堃一早前往三峽陪同吳琪銘掃街拜票
立法院長游錫堃今天一早前往三峽陪民進黨立委候選人吳琪銘掃街拜票，兩人一同前往三峽市場，立法院長游錫堃受訪時表示吳琪銘是立法院的好朋友、好同事，所以前來助選，吳琪銘還努力讓三峽、土城共飲翡翠水庫的水，他是非常認真的立法委員。
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