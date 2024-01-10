陸研究中止ECFA早收清單 外交部：公然介選的粗暴行為

針對中國商務部9日表示正研究擴大取消「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）早收清單關稅減讓項目，外交部表示，公然以經濟脅迫手段企圖介選，外交部表達強烈不滿與譴責。

外交部認為，台灣與中國同為WTO會員，兩岸貿易問題應依循WTO機制及國際規範處理，但中國近來片面透過貿易壁壘調查、中止ECFA部分項目關稅減讓，以及研究進一步擴大取消關稅優惠等一系列舉措，旨在以經貿為武器持續對台施壓，企圖操縱及破壞我國的民主選舉，以遂行其政治目的。外交部對於中國公然介選的粗暴行為表達強烈不滿與譴責，並呼籲國際社會共同表達嚴正關切。

外交部表示，中國一再以經濟脅迫的介選作為，除了傷害兩岸的正常經貿往來與合作外，也讓台灣人民及產業認清中國絕非可以穩定發展的市場，而國際社會也應重視與中國經貿往來的高度風險，凸顯民主國家加速經濟去風險的重要性。

外交部指豬，中國毫不掩飾的介選行徑，反映其威權政府的擴張野心，尤其今年是國際大選年，呼籲各國要正視台灣受到經濟脅迫的情況，共同因應並反制中國的經貿脅迫。

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