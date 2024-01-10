【專家之眼】什麼政策位階該高於大陸政策？

外交部前部長錢復說：「大陸政策位階高於外交政策」，意指兩岸關係不好，中華民國國際空間將更受限。但兩岸關係要好，重點只在大陸政策嗎？有什麼政策該先注意呢？

選舉已到最後關頭，無論誰當選，兩岸關係都應該要往前走。但目前候選人們的相關政策，看不出備受內外政經勢力擠壓的兩岸關係，其前進動能為何。執政的綠營候選人不把憲法作為解決兩岸問題工具，似有重塑新秩序的膽識，但實際能否執行？選舉語言聽聽就好。

而其派系長期關注兩岸事務的大老，最近對萬一賴清德當選後的兩岸關係提出解方，仍是泛論期盼選後兩岸領袖展現智慧格局，開啟對話交流。在選前抗中調子拉這麼高的前提下，可以想見賴不會成為那個有智慧格局者。至於對岸回應綠的選後動向，探索中共全國政協主席王滬寧說法，除了經濟上的產業合作外，要深化兩岸基層交流交往。看來如果綠營勝選，兩岸官方冰封依舊，但或許會有繞過綠營政府的村里層級互動。

至於藍營，已說要完成兩岸協議監督條例立法、重啟對話協商、ECFA平台解決貿易爭端機制等等，整體策略似乎是要在當前民意風向下，逐步恢復馬英九執政時期的交流景況。但馬時期的兩岸關係「好」，多數人恐怕沒有感覺，否則現在藍營就不會選那麼辛苦。

綜觀馬時期的大陸政策，社會風評前後不同，問題顯然不在大陸政策本身，而是其他政策未能配套先行。那麼，未來大陸政策要能順利推動，新政府該有什麼配套呢？或許可以從一則外媒報導開始談。該報導引述稱，1940年代的台灣人在文化方面被視為中國人，同時又自視為日本殖民地的臣民，而目前在台灣的各個世代，正對過去和未來凝聚出新觀點。其論點多數不符事實，限於篇幅，僅指出三點：

一、雖經日本統治五十年，多數台人仍具中國認同，最簡單的指標，是光復時歡迎國府的盛況。政府對台人的教育，只是建立在這個基礎上；二、此次大選如果真凝聚出跨世代觀點，學者們就不用擔心會選出少數總統了；三、綠色政府拆解中華民國認同，卻無能建構一個新的、足以召喚人民保衛國家的認同，對認同政治的輕浮理解，正把台灣帶向險境。

然而，該報導至少有一處說對了，就是課本被改過。從李登輝時代開始，把之前具包容性、符合憲法精神的國民教育課程，逐步改成台灣中國對立的台獨教育。缺乏了包容性，讓新世代對「中國」的理解，不比同年紀的日本、南韓或其他國家人民更深刻。這使得不論外在形勢如何變化，如果說教育目的是讓受教者有更多選擇機會，台獨教育顯然限制了台灣人對過去及現狀的理解，乃至於未來的想像力。

新政府上台後，顯有必要對教育政策改弦更張，否則對大陸政策的理解與想像力皆無法產生。必須指出的是，或有似是而非觀點認為，包容性教育可能會混淆國家認同。此說罔顧兩蔣時期就是如此教育，而現行共諜案與對岸台青樣板，也不乏接受對立教育的世代，政府對相關案例掌握最多資料，卻放任偏見在國人內部製造分裂，並不明智。

此外，僅顧及教育政策，仍是不夠的，還必須要有積極的追求均富政策。教育是長期過程，獨派誇大台灣光復初期的教育威力有政治目的，並不可取，兩岸交流在短期內就要擴大獲利基礎，讓更多人參與，否則模式一旦固化為利益集團壟斷，日後再有心改也是事倍功半。

從我方回應最近中共一連串對台或企業經濟壓力可知，大廠有政府重視、消息靈通，具討價還價實力，也早就做好避險準備，真正需要政府關心的，是面臨轉型壓力的中小企業，更包括早就在嘗試適應大陸內需市場，正在大陸城市青創基地、鄉村裡搞鄉建鄉創產業鏈的年輕人。他們的成功故事，比任何政策宣傳更有說服力。

總之，中斷多年後的兩岸交流，必須要開展新局。對立無法解決問題，恢復舊日交流方式也不能獲取多數人支持。政府就算顧慮民意與貿易戰風向，不鼓吹西進，但至少該透過教育，讓人民理解政府為什麼這樣經營兩岸關係的苦心，並擴大交流獲利隊伍。建構如此基礎的大陸政策，才有利於營造好的兩岸關係。

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