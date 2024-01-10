新聞眼／想過好生活 不能靠畫大餅

選舉進入倒數時刻，選民在決定投票意向前，得要先問問自己，過去八年來過得好不好？而在檯面上的三組候選人中，哪一組候選人提出來的政策主張最能夠說到做到，而不是畫大餅。要讓民眾真的能過好生活，而不是光靠護主權的空洞論調，導致人民和企業活在兵凶戰危的風險中。

這次選舉儘管呈現三腳督的態勢，下架民進黨的民意高漲卻是不爭的事實，民眾希望政黨輪替的原因很多，但對經濟不滿恐怕占了一大部分。

經濟是好或壞或許有主觀感受，經濟數據卻是客觀的，去年的經濟成長率創蔡政府執政以來新低、消費者物價指數年增率連續兩年突破通膨警戒線，該高的不高、該低的卻不低，高通膨導致民眾原本就不高的實質總薪資倒退嚕，社會底層的民眾成為最大的受害者。

而國內經濟除了患寡，更嚴重的問題則是分配不均。二○二二年每戶可支配所得最高和最低的百分之廿家庭差距六點一五倍，是蔡政府執政以來最高，貧富差距擴大卻是政策造成，政府長期漠視資本利得不課稅的問題，就算股利所得要課稅，也搞了分離課稅這個圖利富人巧門，租稅制度無法達到平均社會財富功能，調高扣免額或許可讓民眾少繳一點稅，卻無益於改變貧者愈貧、富者愈富的現況。

此外，政府近來不斷宣揚台股指數翻倍成長至將近一萬八千點，指數創高當然不是壞事，問題是，有多少股民真的賺到錢？更何況，以近來紛擾不斷的高端疫苗爭議為例，如果股價上漲的好處都落入有關係的綠友友口袋，有多少不知情的小股民追高殺低，淪為被割的韭菜。

選對的人，才能往正確的道路前進。如果不能選出對的人，想過好日子，還真的只能用想的。

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