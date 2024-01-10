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緊抱非核 能源政策一再跳票

聯合報／ 記者林海鄒尚謙胡瑞玲／台北報導

蔡政府在二○一六年上台後，將推動能源轉型列為重要施政方向，但學者表示，民進黨抱著「非核家園」的神主牌不放，不認清現實，不但開出的支票一一跳票，更多次出現全台大停電，小規模的停電次數更是多不勝數，尤其每逢用電高峰，民眾、企業的用電就陷入「看天吃飯」的窘境。

經濟部去年坦承，二○二五年再生能源發電量僅能達到百分之十五，當初所提百分之廿能源配比目標宣告跳票。

而蔡政府以無法處理核廢料作為廢核的理由，中華經濟研究院綠色經濟研究中心助理研究員陳中舜批評，根據「核廢料管理法」至少針對低階處置場要有實際進度，蔡政府八年但卻毫無作為，台灣有能力解決核廢料問題，但政府卻不願意解決，執政黨死守「非核」神主牌，不惜欺騙社會大眾，但這樣的拖延對台灣能源發展並不利。

政府為解決電力問題，不斷鼓勵民間種電，卻導致光電亂象，多位企業大老、專家都認為，台灣自然環境的條件根本不適合發展再生能源，但政府強推，不但龐大利益讓光電成為弊案的代名詞，也排擠其他能源選項的可能。

再生能源政策跳票，電力缺口必須由中南部的燃煤電力補上。清大工程與系統科學系特聘教授李敏說，ＣＣＰＩ公布最新排名，台灣今年的氣候變遷績效退步四名，排名第六十一名、倒數第七，就是因為減碳不力。

國健署去年公布二○二一年癌症登記資料分析結果，肺癌成為新「癌王」，年增一萬六千多人，更讓民眾擔憂這是全民「用肺發電」的結果。台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，研究證實，空氣汙染與肺癌發生率、死亡率呈正相關，空汙應盡速列入肺癌防治的風險因子。

再生能源 核廢料 肺癌

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