綠執政拚經濟 藍批有口號無路徑

二○二四大選倒數，各陣營總統候選人都宣示若當選將全力拚經濟。不過，國民黨批評，民進黨政府執政七年多以來，有口號無路徑，國際經貿組織也不得其門而入，靠著大內宣誤導民眾、矇混過關。

蔡政府大力宣傳要積極參與國際經貿組織，然而隨著美國川普政府在二○一七年退出「跨太平洋夥伴貿易協定」（TPP），後來的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）不再由美國主導，而由美國力推的「印太經濟架構」（IPEF），台灣也未取得入場券。

國民黨立委曾銘宗指出，蔡政府上任後推動新南向政策，盼降低對中國大陸的貿易依存度，但我國對陸、港的貿易依存度從馬政府時期的百分之四十到蔡政府僅下降到百分之卅八，二○二一年更占百分之四十二創歷史新高；我對東協出口雖在二○一七年達到百分之十八點五，但一度下跌到百分之十五點四，前年勉強回升至百分之十六點八，坐實新南向政策失敗。

對美經貿上，國民黨立委陳以信指出，蔡政府宣稱台美關係最好，實際上是台灣付出多，得到少。對日方面，日本方面雖然近幾年來口頭關係不錯，卻無實質進展，想透過美日關係加入區域經濟組織，無異是緣木求魚。

國民黨立委王鴻薇也說，大家都希望開放萊豬後換來和美國簽署自由貿易協定（FTA），最後卻只換到台美廿一世紀貿易倡議，內容還不涉及關稅減讓，離我方需要的貿易協定還有一大段路，CPTPP還沒下文、RCEP已幾乎放棄、最離譜的是IPEF連受邀都沒有。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中表示，在結構性因素下，確實台灣在參與區域經貿組織，可說是「不得其門而入」，不管是CPTPP，還是IPEF，許多會員國其實與大陸也維持良好關係，這些國家希望在參與多邊經貿組織時，其目的性更為單純，才不會有後顧之憂。

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