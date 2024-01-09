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照護新冠確診按照護費用追扣案引反彈 綠委批嫌票太多

照護新冠確診按照護費用追扣案引反彈 綠委批嫌票太多

聯合報／ 記者劉宛琳沈能元／台北即時報導
健保署去年12月27日向各醫療院所發出公文，核定照護COVID-19確診按照護費用追扣案，引發醫師不滿在群組抗議。圖／讀者提供
健保署去年12月27日向各醫療院所發出公文，核定照護COVID-19確診按照護費用追扣案，引發醫師不滿在群組抗議。圖／讀者提供

民進黨總統參選人賴清德日前提出平均健保點值不低於0.9，並朝1點1元的目標邁進，行政院去年11月30日才通過衛福部「113年健保總額成長率及點值調節」方案，健保點值以1點給1元來計算，點值仍未到每點0.9者再補至每點0.9元，由公務預算支應。台大醫院婦產科醫師施景中日前針對健保點數內容示警，已有好幾個醫師LINE群組一面倒說「今生第一次要投國民黨」。

一波未平，一波又起。健保署去年底向各醫療院所發出公文，核定照護COVID-19確診按照護費用追扣案。健保署公文引發醫界反彈，有醫師在醫界群組表示，當時共赴國難，幾乎每天忙到三天半夜，「現在健保局（應為健保署）要追扣205萬點，政府是要我們做白工嗎？還要倒貼各種管銷費用」；也有醫師提到，這次的核刪不只驚人，是很「嚇死人」，嚴重打擊防疫人員士氣，更可能讓診所現金流出問題倒閉。

醫療院所收到公文後向立委反映。在昨天深夜，不只一名民進黨立委在黨團群組質問，為什麼衛福部要在選前兩周給全台院所發者種公文，嫌醫界票太多嗎？

衛福部健保署台北業務組長李純馥表示，這一次核扣費用為「確診病例居家照顧個管費」，此為公務預算支應，由疾管署委託健保署代付、代扣，主要用途是在新冠疫情期間，針對確診居家隔離者，由醫療院所提供居家電話、視訊關懷等服務，並給予費用，而此費用為一點給予一元，這與健保總額的點值、點數無關。

這次所以需要核扣，李純馥說，原因是前年爆發社區新冠疫情後，居家隔離人數暴增，各縣市政府衛生局來不及一一指派醫療院所醫師提供關懷，採用委外單位協助，但委外單位可能於一名個案指派兩家醫療院所服務，因此，後續兩家醫療院所都來申請照顧費，而這部分以基層診所為主，而其中一家診所，就須核扣相關費用，這部分也經詢問縣市衛生局，由衛生局提供核扣名單。

李純馥指出，此為全國統一規範，以台北業務組統計，自2022年7月至2023年3月，包括台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、金門、馬祖共核扣2000多萬元，若醫療院所針對被核扣的情形，有不同的意見，健保署會協助與衛生局釐清、申覆，如果衛生局取消核扣，健保署會給予補付。

健保署去年12月27日向各醫療院所發出公文，核定照護COVID-19確診按照護費用追扣案。圖／讀者提供
健保署去年12月27日向各醫療院所發出公文，核定照護COVID-19確診按照護費用追扣案。圖／讀者提供
健保署去年12月27日向各醫療院所發出公文，核定照護COVID-19確診按照護費用追扣案。圖／讀者提供
健保署去年12月27日向各醫療院所發出公文，核定照護COVID-19確診按照護費用追扣案。圖／讀者提供

健保署 衛生局 醫師

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