指韓國瑜談話遭惡意曲解 國民黨：綠營不抹黑不會選舉
國民黨不分區立委候選人韓國瑜日前在造勢場合稱「沒有中華民國的保護，沒有政府的照顧，一個礦工的小孩怎麼能當上中華民國的副總統？」引發熱議。韓國瑜今指發言被刻意扭曲，國民黨也說，韓國瑜原文強調的是如果沒有「中華民國的保護」，礦工的小孩如何能參選總統，部分媒體曲解原意，惡意製造族群對立。
國民黨澄清，韓國瑜在競選造勢中助講的原文是「當賴清德說出中華民國是災難、中華民國憲法是災難的時候，已經沒有資格參選中華民國總統。沒有中華民國的保護、沒有政府的照顧，一個礦工的小孩，怎麼能當上中華民國的副總統？然後現在來準備參選中華民國總統，這是吃中華民國的飯、砸中華民國的鍋、斷中華民國的根，我們全力用選票唾棄賴清德。」
國民黨質疑，部分親綠媒體見獵心喜，刻意對韓國瑜的談話斷章取義，並造謠韓國瑜是職業歧視，大肆渲染經惡意剪接過的畫面，並搭配政論節目帶風向扭曲原意，栽贓抹黑韓國瑜的講話內容。
國民黨表示，堅決捍衛黨員清白，沒說過的話請綠營不要扣帽子，更不應該在選前一再使用奧步，為了影響台灣選民的投票意志無所不用其極，相信廣大選民必將睜大眼睛，看穿民進黨「不耍奧步就不會選舉」的伎倆，更加唾棄民進黨這種讓選風敗壞的惡質作為。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言