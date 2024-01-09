指韓國瑜談話遭惡意曲解 國民黨：綠營不抹黑不會選舉

國民黨不分區立委候選人韓國瑜日前在造勢場合稱「沒有中華民國的保護，沒有政府的照顧，一個礦工的小孩怎麼能當上中華民國的副總統？」引發熱議。韓國瑜今指發言被刻意扭曲，國民黨也說，韓國瑜原文強調的是如果沒有「中華民國的保護」，礦工的小孩如何能參選總統，部分媒體曲解原意，惡意製造族群對立。

國民黨澄清，韓國瑜在競選造勢中助講的原文是「當賴清德說出中華民國是災難、中華民國憲法是災難的時候，已經沒有資格參選中華民國總統。沒有中華民國的保護、沒有政府的照顧，一個礦工的小孩，怎麼能當上中華民國的副總統？然後現在來準備參選中華民國總統，這是吃中華民國的飯、砸中華民國的鍋、斷中華民國的根，我們全力用選票唾棄賴清德。」

國民黨質疑，部分親綠媒體見獵心喜，刻意對韓國瑜的談話斷章取義，並造謠韓國瑜是職業歧視，大肆渲染經惡意剪接過的畫面，並搭配政論節目帶風向扭曲原意，栽贓抹黑韓國瑜的講話內容。

國民黨表示，堅決捍衛黨員清白，沒說過的話請綠營不要扣帽子，更不應該在選前一再使用奧步，為了影響台灣選民的投票意志無所不用其極，相信廣大選民必將睜大眼睛，看穿民進黨「不耍奧步就不會選舉」的伎倆，更加唾棄民進黨這種讓選風敗壞的惡質作為。

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