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衛星變飛彈…「誤判將造成嚴重國安危機」 侯友宜籲國安單位公布真相

國防部選前發國家級警報「衛星當Missile」 媒體人質疑：10天前怎沒發？

不是越南啦！國家級警報「已飛越南部上空」 民眾傻眼：想說關我何事？

藍營要郭台銘出面 陳佩琪：不要情緒勒索

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民眾黨總統候選人柯文哲妻子、陳佩琪今天到蘆洲陪民眾黨立委候選人李有宜掃街。記者葉德正／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲妻子、陳佩琪今天到蘆洲陪民眾黨立委候選人李有宜掃街。記者葉德正／攝影

選戰進入最後倒數，除了有人操作棄保，藍營也希望鴻海集團創辦人郭台銘盡快出面，民眾黨總統候選人柯文哲妻子、醫師陳佩琪今天到蘆洲陪民眾黨立委候選人李有宜掃街時表示，操作棄保很不道德，政黨有主體性，應該拿出政見吸引選民，有些陣營說郭董不幫站台就怎樣怎樣，這是不道德行為，人家認同你，就會支持你，不要情緒勒索。

對於今天的衛星事件，陳佩琪說，國防是非常專業領域，按照專業評估，應該很多專家會對這發表看法，她尊重專家對國防意見。

多次到蘆洲為李有宜站台，陳佩琪說，相信李有宜一定會贏下三重、蘆洲、五股。

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