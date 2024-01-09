藍營要郭台銘出面 陳佩琪：不要情緒勒索
選戰進入最後倒數，除了有人操作棄保，藍營也希望鴻海集團創辦人郭台銘盡快出面，民眾黨總統候選人柯文哲妻子、醫師陳佩琪今天到蘆洲陪民眾黨立委候選人李有宜掃街時表示，操作棄保很不道德，政黨有主體性，應該拿出政見吸引選民，有些陣營說郭董不幫站台就怎樣怎樣，這是不道德行為，人家認同你，就會支持你，不要情緒勒索。
對於今天的衛星事件，陳佩琪說，國防是非常專業領域，按照專業評估，應該很多專家會對這發表看法，她尊重專家對國防意見。
多次到蘆洲為李有宜站台，陳佩琪說，相信李有宜一定會贏下三重、蘆洲、五股。
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