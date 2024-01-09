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高端合約不公開是誰說得對？陳時中：價格合約不公開是慣例

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
高端合約爭議延燒，衛福部前部長陳時中（右）今對此回應，訊息不正確，直言價格合約不公開是慣例。圖／吳思瑤辦公室提供
高端合約爭議延燒，衛福部前部長陳時中（右）今對此回應，訊息不正確，直言價格合約不公開是慣例。圖／吳思瑤辦公室提供

高端合約爭議延燒，國民黨立委候選人王鴻薇、賴士葆提及高端重訊指「依採購機關要求，合約其他細節不予公開」，衛福部長薛瑞元則指重訊有誤，採購機關沒有要求。衛福部前部長陳時中今對此回應，訊息不正確，直言價格合約不公開是慣例。

陳時中今到天母陪同民進黨北市立委候選人吳思瑤掃街，被問及此事，他說，藥品採購、疫苗採購，要求價格合約不公開是慣例，其他BNT、AZ或莫德納，全部是要求不公開且保密期限各有不同，5年、7年、8年、10年不等，他相信自己認知，發布的訊息不是正確。

吳思瑤補充，立院今早開臨時會，行政院長陳建仁說得很清楚，持續跟高端溝通，也沒有任何無可告人之事，如果甲方、乙方都同意，當然就可以往下走。她說，合約精神是念法律、有基本常識的人都知道，要顧及甲方、乙方權益，更何況疫苗採購涉及國際更多藥廠、國際案例，以及台灣國際形象。

她提到，兩周前凱旋苑事件，國民黨總統候選人侯友宜說他沒辦法左右向學生收租多少，因為這是跟新壽公司的合約，當外界請侯公布與新壽合約時，侯一再說基於合約精神要尊重新壽。

吳思瑤說，因此她要用同樣一個法律精神概念回應，為什麼侯友宜與國民黨對凱旋苑、國家層級藥品採購的合約精神，是兩套標準？她認為不要持續消費疫苗事情，作為侯友宜凱旋苑的遮羞布。

陳時中 高端 薛瑞元 陳建仁 疫苗

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