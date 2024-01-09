高端疫苗採購合約遲未公布 蔣萬安：侯當選會水落石出
高端疫苗採購合約至今遲未公布，行政院長陳建仁今率官員到立法院針對「是否公布高端合約」專案報告。台北市長蔣萬安今天被媒體問到表示，副總統賴清德先前在辯論會上也說願意公開，但至今未有下文，唯有讓國民黨總統候選人侯友宜當選，才能讓真相水落石出。
蔣萬安表示，高端整個採購疫苗過程，民眾都有非常大的質疑，而且已經過了這麼久，大家都希望採購合約能夠公開將真相還原，但是很顯然民進黨政府就是不願意，甚至要把疫苗採購的合約封存30年。
蔣萬安說，副總統賴清德先前在辯論會上也說願意公開，但是到現在就是不願意，所以民眾如果要知道真相，要揭開或了解整個採購的過程，唯一的方式就是讓國民黨執政，讓侯友宜當選，才能夠讓真相水落石出。
蔣萬安今天下午陪國民黨大安區立委候選人羅智強掃街拜票，在接受媒體訪問，未料另一候選人朱翊銘再度突襲鬧場，高喊「蔣萬安、羅智強跟我辯論」，隨即遭一旁維安制伏，不過在場的人也都嚇了一跳，有支持者不小心跌倒，好在救護人員到場確認沒有大礙，支持者在羅辦護送下已返家。
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