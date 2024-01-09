趙怡翔：票投藍就是回到馬英九思維 只能寄託對岸善意

民進黨總統候選人賴清德今天與副手搭擋蕭美琴舉行國際記者會，德國之聲（DW）記者在現場表示，他最近訪問前總統馬英九，馬英九則認為台灣無論如何防衛自己都沒用，因為「大陸太大，比我們強太多」，建立嚇阻力非當務之急的工作。賴清德競選總部發言人趙怡翔會後表示，這顯示票投國民黨就是回到馬英九的思維，中國太大、台灣太小，只能將希望寄託在對岸的善意上。

趙怡翔表示，在馬英九的世界裡，只有對話、緩和及其他非國防手段才能讓情勢降溫，但身為前總統，怎麼不知道地緣政治是現實與殘酷的？若台灣僅靠著中國的善意而非實力換來和平，這個和平隨時也能被對岸取代，而台灣的未來也只會剩下和平統一的單一條道路。

趙怡翔說，因此，賴清德這題答得很完整，賴說和平無價、戰爭沒有贏家，所以只要對等尊嚴，台灣的門永遠都是開著，願意跟中國來進行交流合作。「我們對和平有理想，但不能有幻想，接受中國一中原則的主張，這不是真正的和平，沒有主權的和平就跟香港一樣是假和平。再來賴清德說，未來要強化國防戰力、提升台灣的經濟實力與韌性，並與國際社會加強合作、和民主陣營站在一起，發揮威懾的力量。追求和平是靠實力，不是靠侵略者的善意，侵略者的善意是靠不住的，過往西藏、新疆，或現在的香港，都是很好的例子。」

趙怡翔說，很多人問他這場選舉到底在爭什麼，這就是其中的核心差異。票投國民黨就是回到馬英九的思維，中國太大、台灣太小，只能將希望寄託在對岸的善意上。票選民進黨就是自立自強，與國際社會站在一起，透過嚇阻帶來兩岸的永續和平與穩定。

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