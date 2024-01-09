台南市區出現未署名黑函 賴台南競總：已報案絕不姑息養奸
選戰倒數進入最後關頭，台南市區開始出現大量未署名黑函，賴清德台南競總執行總幹事蔡筱薇、市議員周嘉韋、朱正軒今天下午3點多到台南市警一分局報案，盼儘快揪出黑函的散播者，同時敬告幕後黑手適可而止，切勿以身試法。警方受理後表示，將依法追查。
蔡筱薇表示，近日接到許多支持者反應， 在大學路等路段住家被投遞未署名黑函，黑函內容則是用報紙剪報的文字拼湊而成，競總也立即請各選區幹部黨公職人員回報各區情況，另外也呼籲支持者，如果有發現請盡速拍照並報警，以行動遏止劣質的選舉文化。
周嘉韋指出，這樣的選風對於台灣民主來說傷害非常大，由於可能涉及選罷法意圖使人不當選，後續相關的證物也將一併提交給警方處理。
朱正軒說，嚴正譴責特定人士、政黨為求勝選，編造虛構事實抹黑，刻意濫發黑函，影響選舉結果，呼籲端正選風，讓選舉回歸正軌。
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