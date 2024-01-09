藍委要開臨時會卻動員不力 柯建銘諷黔驢技窮敗象已露

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，高端疫苗採購的相關訴訟案件，全數都以查無不法簽結，國民黨在選前執意召開臨時會，要求行政院提出專案報告，不外乎是侯康配選情告急，所以想要轉移焦點，要開臨時會卻動員不力，國民黨黔驢技窮，難挽頹勢。

柯建銘在臉書發文表示，國民黨在選前4天執意召開臨時會，要求行政院長陳建仁就高端疫苗提出專案報告，不外乎想要再進行抹黑攻擊，過去有關高端疫苗的相關問題，立法院已經進行過3次院會專案報告、16次委員會專案報告，還有2次調閱小組。

柯建銘說，高端疫苗採購的預算執行，也都經過審計部的查核，63件相關訴訟案件，最後都以查無不法簽結，國民黨是此舉利用專案報告，再進行抹黑攻擊，不外乎是侯康配選情告急，想要轉移焦點，包括凱旋苑、新莊土地遮羞布等，國民黨黔驢技窮，敗象已露，侯趙必敗無疑，道理至明。

柯建銘還說，國民黨總統候選人侯友宜亂演模擬宣誓就職，台中市長盧秀燕宣示不當行政院長、不入閣，都是自覺選情告急、方寸亂矣，敗象難挽，情急之下亂演ㄧ通，最離譜的是要求召開臨時會，結果國民黨卻動員不力，意興闌珊。

柯建銘指出，立法院會成會後，至少需要38席立委出席，國民黨團38席出席26人，民眾黨團出席3人，時代力量黨團出席3人，民進黨團出席22人，總共54人，如果不是民進黨團動員22人，在野黨只有32人出席，不足法定人數38席，早就散會了。

柯建銘說，國民黨團連38人都無法全員到齊，跡象顯示連自家人都不捧場、沒有興趣，這不是敗象什麼是敗象，黔驢技窮，難挽頹勢，「只有抹黑攻擊，沒有願景的國民黨，勢必苦吞敗果！可期！」

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