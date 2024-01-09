選前倒數 賴清德雲林車掃民眾熱情相挺

總統大選倒數藍綠白激戰，國民黨不分區立委排名第一候選人韓國瑜高分貝向民眾黨總統候選人柯文哲陣營的韓粉、郭粉、柯粉喊話，呼籲把選票轉回來給國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康；但韓粉似不為所動，甚至郭粉、綠營支持者也出現在柯文哲造勢場合。至於在沉默螺旋效應下不表態的靜默選民，更難掌握，看似少數但關鍵的選票最後如何在藍白間游移，讓大選不到最後難見真章。...

2024-01-09 15:22