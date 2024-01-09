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國家級警報大響的原因是它！ 大陸宣布「愛因斯坦探針衛星」發射升空成功

國家警報響...陳建仁立院收簡訊一度稱「大陸剛發射飛彈」 緊急更正說口誤

國防部兩度發國家警報 警示中共發射衛星飛越台灣南部上空

選前倒數 賴清德雲林車掃民眾熱情相挺

攝影中心／ 記者黃仲裕／雲林即時報導
民進黨總統候選人賴清德（左）在立委候選人蘇治芬（右）的陪同下，今天下午在雲林虎尾進行車隊掃街。記者黃仲裕／攝影
民進黨總統候選人賴清德（左）在立委候選人蘇治芬（右）的陪同下，今天下午在雲林虎尾進行車隊掃街。記者黃仲裕／攝影

民進黨總統候選人賴清德在立委候選人蘇治芬的陪同下，今天下午在雲林虎尾進行車隊掃街，沿途受到民眾熱烈歡迎，有一群穿著白袍的藥師聽到宣傳車經過，趕緊出來表達支持。車隊行經虎尾圓環時，許多民眾搖旗吶喊，高喊「凍蒜」。

民進黨總統候選人賴清德今天下午在雲林虎尾進行車隊掃街，有民眾熱情表達支持。記者黃仲裕／攝影
民進黨總統候選人賴清德今天下午在雲林虎尾進行車隊掃街，有民眾熱情表達支持。記者黃仲裕／攝影
民進黨總統候選人賴清德今天下午在雲林虎尾進行車隊掃街，受到民眾熱烈歡迎。記者黃仲裕／攝影
民進黨總統候選人賴清德今天下午在雲林虎尾進行車隊掃街，受到民眾熱烈歡迎。記者黃仲裕／攝影

賴清德 民進黨 雲林

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