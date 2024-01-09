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國家警報響...陳建仁立院收簡訊一度稱「大陸剛發射飛彈」 緊急更正說口誤

國防部兩度發國家警報 警示中共發射衛星飛越台灣南部上空

批中共介選比上次更嚴重 綠營：用台灣人打台灣人

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
內政部長林右昌（右）稍早到板橋為民進黨立委候選人張宏陸（左）加油打氣。記者張曼蘋／攝影
內政部長林右昌（右）稍早到板橋為民進黨立委候選人張宏陸（左）加油打氣。記者張曼蘋／攝影

總統立委選戰倒數，「中國介選」議題延燒，內政部長林右昌今到板橋陪民進黨立委候選人張宏陸車掃拜票，林說，這次選舉中介選跟賄選一定要遏止。張宏陸也說，中國這次的介選比上次更嚴重，手段更細膩，「用台灣人來打台灣人」。

林右昌稍早受訪表示，選舉最後階段來陪他的好兄弟張宏陸掃街，在最後時候要號召選民集中選票、踴躍投票，這次選舉中介選跟賄選一定要遏止，呼籲民眾要拒絕賄選，積極檢舉，協助警方查賄；至於介選部分看到很多假訊息，但相信人民眼睛是雪亮的，大家都有非常高的民主智慧可以判斷，最後一定要出來支持張宏陸。

張宏陸也說，這次中國這次的介選比上次更嚴重，手段更細膩，「運用在台灣的代理人，用假訊息來影響台灣內部的選情，用台灣人來打台灣人」，是這次介選比較不一樣的地方，希望大家都能看清楚，不應該被中國影響。

內政部長林右昌（右）稍早陪民進黨立委候選人張宏陸（左）拜票。記者張曼蘋／攝影
內政部長林右昌（右）稍早陪民進黨立委候選人張宏陸（左）拜票。記者張曼蘋／攝影

介選 張宏陸 台灣人

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