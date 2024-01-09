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【重磅快評】高端重訊擊中陳建仁靶心 黃天牧敢罰嗎？

聯合報／ 主筆室
行政院長陳建仁與衛福部長薛瑞元分別指高端的重訊是「錯誤資料」及「可以說重訊有誤」。記者杜建重／攝影
行政院長陳建仁與衛福部長薛瑞元分別指高端的重訊是「錯誤資料」及「可以說重訊有誤」。記者杜建重／攝影

行政院長陳建仁今率官員到立院針對「是否公布高端合約」進行專案報告，演出頗為激情。在野黨立委調侃民進黨，原來同意召開臨時會的用意就是要作球給陳建仁，讓他幫高端說明；不過，沒想到藍委有備而來，提出高端之前發布的重訊，內容提到合約不公開是因為採購機關要求，證明政府根本是自導自演。一則簡短重訊，瞬間擊垮陳建仁費心構築的高端防禦工事。    

陳建仁是公衛專家，坦白說，高端疫苗的攻防難不倒他。在野黨立委早上幾番攻勢，都被他的化骨綿掌一一化解，反正現在就是不能立即公開高端合約，主要是因為雙方有保密條款，如果片面違約公開保密資訊，不僅會面臨訴訟賠償，更嚴重損害台灣政府誠信，衝擊國外疫苗大廠未來出售意願，最終導致國人權益受損，還說高端股價波動很正常的，不要懷疑。

沒想到國民黨立委賴士葆事先做了功課，拿出根據高端2021年5月30日在櫃買中心、公開資訊觀測站公布的重大訊息「本公司與疾管署簽訂110年國內COVID-19疫苗採購合約」，內容中提到，「依採購機關要求，合約其他細節不予公開。」

賴士葆質疑，副總統賴清德說要公開合約，陳建仁也說贊成公開，但因有簽保密合約，政府未獲高端同意之前不能公開，不過，高端2021年5月發布重訊卻是說是政府要求保密，這是行政院自導自演？還是高端成為行政院太上皇？

賴士葆擊中靶心，官員們一時慌亂不知所以。陳建仁說那是「錯誤資料」；衛福部長薛瑞元稱衛福部沒叫高端不可以公開，那是民營公司單方面公告 ，是高端的一面之辭，難道對於民營公司，政府要怎樣做就怎麼樣嗎？金管會主委黃天牧則比較保守，他說櫃買中心重訊若符合相關規定就要公布，但賴士葆詢問的事情，不太了解它的背景。

薛瑞元知道他最初的答覆可能有問題，後來又修正了說法，稱採購機關沒有要求保密，可以說重訊有誤，但不會告高端，因為這不是他們管的。

黃天牧是內行人，深知上市櫃公司發布重訊要受到法律的規範，因為七、八年前上市櫃公司發布重訊頻頻出包或延遲，金管會曾令證交所加強規範，研議加重罰則，把罰金從5萬元調整為100萬元起算，若發布不實重訊或刻意虛偽隱匿，就會由證交所先開罰，金管會再視情節決定是否依證交法開罰及後續移送，最重可能是3年以上、10年以下的刑責，所以黃天牧不敢說死，只說他不清楚背景。

陳建仁說重訊是「錯誤資料」，黃天牧理應據以處罰高端公司，如果情節嚴重，甚至操縱影響股價，還要移送法辦，但黃天牧並沒有跟進陳建仁的說法。

薛瑞元讀過台大法律系研究所，多少清楚其中利害關係，他不敢直說重訊是錯誤資料，但卻說那是民營公司單方面公告。但如果這是高端的一面之辭，衛福部首當其衝，難道坐視不管？這也是他修正說法的原因。但薛還是把問題推給高端，「可以說重訊有誤」的話說得軟，但還是錯在高端。看來，黃天牧沒有進一步處理高端是無法收場。 

只是，行政院、衛福部最初若沒有要求保密，高端急著作成生意都來不及，那來的靈感在重訊第六點加註「依採購機關要求，合約他細節不予公開」？高端解密成了2024選戰的焦點話題，如今看來，高端當年還真是神來一筆，結結實實打臉了衛福部。  

話說回來，如果陳建仁說高端重訊是錯誤資料，薛瑞元說高端重訊「可以說重訊有誤」，兩人都這麼說了，黃天牧敢不敢去處罰高端或把高端移送法辦？還是一切等拖過大選後再說？    

高端疫苗 陳建仁 黃天牧

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