綠委性影像外流稱遭「深偽」 衛福部曝3步驟可自保
民進黨立委羅致政、洪申翰近期爆出疑似性影像外流，羅致政昨天表示，該影像是以「深偽」技術製作，片中主角非其本人；檢調則表示雖已調查，但不會公開結果。衛福部保護司今天說明，民眾若受深偽片所害，可循管道向衛福部「性影像處理中心」申訴，同時向警方報案；但目前該中心並無收到相關檢舉。
衛福部保護司長張秀鴛表示，若民眾遇到類似情況，應把握「截圖、申訴、報警」三步驟求助。發現自身性影像遭人外流時，第一時間應先截圖存證，蒐證重點包括影像攝錄時間、張貼者帳號及ID、記錄對方IP位址、外流內容網址、螢幕截圖等。
第二步可上衛福部性影像處理中心官網將證據上傳，處理人員會聯繫當事人了解問題，並先將網路上的影片移除、下架，若想了解未經同意散步影片者的身份，則會由中心人員協助報警。
「深偽影片若是換臉可以處理，如是AI生成的影像，因沒有『當事人』，恐無法處理。」張秀鴛表示，若民眾發現自己臉部遭用於製作深偽性影像，也可循上述處理流程，向性影像處理中心申訴，且因身份偽造涉及犯罪，建議同步至警察單位申請鑑定，以利進一步調查。
張秀鴛說，性影像處理中心8月15日上路以來，至今尚未收到深偽影片的申訴案件。至於一般案件，中心截至去年12月31日，共接獲被害人1151名通報，包括兒少177人、成人972人，網址數523，下架數430，移除比率達82%，其中有661人同時向警方報案。
張秀鴛解釋，網址數低於人數，主因是通報成案率不高，有些民眾給的網址已失效或已遭移除，呼籲民眾第一時間保存證據，若對如何保存證據存有疑慮，可與性影像處理中心聯繫，電話02-6605-7373。
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