力薦諸羅山人給總統？台獨黨綱重新包裝 羅致政：音檔變造

民進黨立委羅致政深陷錄音檔疑雲，總長41分鐘的檔案，疑似與總統蔡英文單獨對談。音檔疑似羅致政的男聲談到，諸羅山人（方寬銘）建議卓榮泰擔任助手「黨可以擔任總統分身。」甚至談到台獨黨綱，能以新的決議文來重新包裝，「但也不是真的搞出一個決議文。」

不過，羅致政今再次澄清錄音檔是境外介選「變造」，已請律師蒐集相關資訊追訴不法。

41分鐘的「問事音檔」連日來掀起輿論爭議。除命理、風水外，更有不少府院人士的關鍵對話。其中談到行政院部分，疑似羅致政的男聲先是談到，文官體系叫不太動，有些不太成熟，讓執政黨被修理半天。疑似蔡英文的女聲說，「我覺得這是行政院高層在…那個副院長。」男聲隨即補說，「施俊吉不行啦，我覺得不接地氣。」女聲答到，「沒有成熟的東西就這樣放，過不了為什麼那麼急。」

男聲說，反正，蘇院長（蘇貞昌）上來，政治的判斷會不會比較精準一點？女聲就說，「他們大概以為內閣要改組了所以就...？很難做；你要我不管行政院，那我不管，但是…」

話鋒一轉，男聲突然說到，今天將和一位國內國師級的命理師諸羅山人（方寬銘）吃飯，更說方寬銘曾是張榮發集團顧問，然後李登輝、阿扁時代跟陳哲男很熟，也和另一位印度大師很熟。接著又跳到了印度大師，還說是東森集團找來的。女聲聽聞後回，「好像跟國民黨比較親。」

接著男聲又將話題轉回諸羅山人，稱卓榮泰都去找這位大師。他說，諸羅山人大讚卓是總統很好助手，黨跟政分開，他負責不好處理棘手的問題，由黨去處理，包含台獨黨綱等，「命格對總統也是加分的。」

男聲此時又說，之前真的很擔心游盈隆真的選上，就收起來了。女聲此時回應，「不會啦，游盈隆沒有那個實力，派系還是朝主流方向走，只是游盈隆票數也不差喔。」

話題接著又跳回蘇貞昌接行政院長，男聲說，他被一位中評委、新北市黨部資深黨員揚言要退黨，「總統可能不知道在新北市，有一群人在跟蘇貞昌是樑子很深。」女聲說，「我覺得要安撫一下，這些人找來哪一天見個面，安撫下。」

男聲說，「有啦，我有在安排了。」不忘力薦卓榮泰可以扮演調和的角色，選舉的時候也是出借他的辦公室。

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