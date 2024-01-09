藍點名下架的社會安全破口 范雲：從未說過不能搜書包

有關國民黨點名是台灣社會安全破口，民進黨立委范雲今天說，國民黨用廣告操弄孩子的悲劇，想要換取選票，已經失去人性，自己從未說過「不能搜書包」，也不曾對校園安全輕率提案，她已經委請律師蒐證，政治人物切勿繼續造謠觸法，為了選舉失去人性。

國民黨上午舉行記者會，公布最新競選CF影片，呼籲民眾用選票下架范雲。國民黨副發言人康晉瑜表示，新北市發生國中男童在校園遇害事件，當家長納悶為何危險的彈簧刀、違禁品可以進入校園時，赫然發現范雲曾經舉行記者會，批評校園如果檢查學生書包是威權行為。

對此，范雲上午與民進黨立委陳培瑜、江永昌、師大公民教育與活動領導學系副教授林佳範、律師黃帝穎共同在立法院舉行「回應國民黨操弄校園悲劇、失去人性的競選廣告」記者會。

范雲表示，對於新北市孩子發生的悲劇，大家都感到很痛心，自己要再次向受害者家屬表達哀悼，很遺憾在選舉的最後時刻，國民黨以廣告操弄孩子的悲劇，想換取選票，已經失去人性。

范雲強調，她長期關注教育、兒童與社會弱勢議題，更是公民團體評鑑的多次教育優秀立委，自己從未說過「不能搜書包」，也不曾有國民黨CF中宣稱「對校園安全輕率提案」。

范雲也說，國民黨副總統候選人趙少康上周已經公開說明，如果新北市長侯友宜沒有請假，就不會有這件不幸發生。請國民黨自我反省，不要繼續操弄悲劇，她已經委請黃帝穎律師積極蒐證，呼籲政治人物切勿繼續造謠觸法，為了選舉失去人性。

黃帝穎表示，新北市國中生的悲劇，國民黨不應該拿來消費，尤其是教育與治安機關，地方首長都是侯友宜，請假100多天，直到發生悲劇，國民黨竟然為了甩鍋，對長期關心教育的范雲進行惡意連結，純粹是為了替侯友宜轉移焦點。

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