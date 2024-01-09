國民黨質疑羅致政影片調查結果出爐 為何本人不公開？

民進黨立委羅致政遭爆疑似性愛影片，民進黨總統候選人賴清德與羅致政都表示是深偽影片。國民黨立法院黨團今天表示，民進黨說是中國大陸介選，鑑定結果出爐，卻不願公布，難道影片是真的？

國民黨立委李德維表示，2023年9月27日，調查局長王俊立在立法院說最慢48小時可鑑定出影片是否深偽，偽造影片可處7年有期徒刑。現在檢調單位看到當事人是民進黨立委，所以選擇不公布？當民進黨總統候選人賴清德說，相關的影片是大陸介選，調查局的鑑定結果，是否打臉賴清德，賴清德是否涉及釋放假消息，檢調要不要辦。

李德維指出，法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗都要求台北地檢署，碰上全國重大假訊息，須立即澄清，迅速下架，溯源追查主嫌，調查局現在不公布鑑定結果，要如何證明是中國大陸介選，賴清德說是大陸介選，是不是假消息，當事人不同意公布鑑定結果，豈不令人匪夷所思，像是默認為真？

國民黨立委王鴻薇表示，羅致政選前流出的性愛影片和錄音檔，引起社會高度重視。羅致政1月2日向調查局報案，8日有媒體披露，調查局鑑定報告已經出爐，經辦公室向調查局去文詢問回覆，調查局證實完成影片鑑定，檢調報告已轉交新北地檢署偵辦。

王鴻薇說，調查局指出依偵查不公開規定，不能公布影片鑑定結果。但去年12月11日，法務部、高檢署針對大選可能出現很多假訊息，做出重大決定的情形，要求北檢黑金專組全天候值班外，如遇有全國性重大假訊息，應立即依循立即澄清，迅速下架，溯源追查主嫌原則，分案偵辦，以維護選舉公平。若按照法務部指示、原則，羅致政影片、錄音檔還有什麼偵查不公開的問題。

國民黨立委林為洲指出，外界不解，連調查局調查結果已經出來，羅致政卻不出澄清，也不同意公布，難免起人疑竇，令國人懷疑影片為真。

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