民進黨：侯友宜欺騙學生 凱旋苑弱勢補助方案選後再說

國民黨總統候選人侯友宜家族持有的「凱旋苑」青年租金補貼方案，昨天起開放申請。民進黨發言人張志豪今天表示，從學生和凱旋苑管理中心通話錄音檔，可得知侯友宜欺騙說謊，根本是唬弄學生。

張志豪表示，有不滿被欺騙的學生陳情，凱旋苑管理人員稱「首先開放申請，必須要是我們的住戶才能夠申請」、「必須要是住戶住在凱旋苑的人才可以跟又昱公司申請，因為他這個是補貼給住在凱旋苑的人，不是補貼給所有那個學生或是外面的人」。關於看房需求，凱旋苑管理人員指出，預計是選舉後，最晚2月會開放看房，房租還是按照當初訂價，要再拿合約去向又昱公司申請補貼。

張志豪質疑，從上周侯辦公告方案至今，不僅又昱公司沒有官網、沒有公開公司電話，連新壽公司官網也沒有任何相關公告，請問侯友宜說好的補貼方案到底公告在哪？還是只為了應付選舉，搞假動作，欺騙學生？另根據文大學生通話錄音檔內容，該學生已明確說明是打工族，看到新聞報導提供弱勢家庭補貼方案，才致電凱旋苑管理中心，希望能了解申請的方式，結果卻吃閉門羹，而且完全不知道如何聯絡又昱公司，顯然看得到、吃不到，針對錄音檔的相關內容，希望侯友宜出來面對。

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