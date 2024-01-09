青年低薪被忽視 林思銘：年輕人不用繳稅是政府無能

青年低薪致人才外流、侵蝕台灣產業發展根基，立委林思銘認為主因正是滿街都是大學生、大學生學非所用，及產業升級速度緩慢，他痛批政府還洋洋得意有305萬低收入者不用繳稅是政府德政，根本是把無能當有趣。他提出6項解方要求政府重視。

林思銘分析，大專教育過度投資、產業升級速度緩慢、學非所用產學失衡等3項因素，是台灣青年低薪的主因，因此若要解決眼下青年低薪問題，可以從6項解決方案著手，分別是引進外資增進就業、協助產業升級、調整人才培育方式、協助青年創業創新、鼓勵企業加薪、加速基本工資調整等。

林思銘舉例，2021年15到29歲月薪收入未達3萬者有達到快4成，平均薪資只有3萬3千元，再加上這十年來房價、物價極速飛漲，造成實質薪資減幅創十年來新高，若以平均月薪來算，10年前的月薪能買1097杯珍珠奶茶，2022年卻只能買853杯，實質購買力呈現嚴重下降。

林思銘認為，薪資停滯的成因錯綜複雜，從國際競爭力、產業結構到物價政策等各個環節都有，要解決問題絕非一朝一夕可以達到，但卻是當務之急，必須讓台灣青年獲得出路及未來希望，因為低薪造成優秀的年輕人出走國外找尋機會，造成人才外流，逐步侵蝕台灣產業發展根基，甚至進一步引發治安敗壞及年輕人不婚不生。

林思銘指出，他日前就與台北市長蔣萬安就年輕人低薪問題有過交流討論，兩人都認為低薪會造成人才外流，將逐步侵蝕台灣產業發展根基，加上根據統計資料顯示，這幾年台灣月薪不足3萬元的人數都在200萬人上下，低薪族群之龐大相當驚人，因此調整人才培育方式、鼓勵企業加薪、加速基本工資調整等解決方案才是解方。

他痛批，財政部為了回應總統大選的稅改議題，日前竟製圖發文稱稅改成功，讓低於年收42萬者，低收入305萬人加上扣除額或免稅額不用繳稅是政府德政。林思銘直言，政府完全輕忽是青年貧窮問題才不用繳稅，「執政當局把無能當有趣，完全忽視青年低薪衍生的眾多問題」。

商品推薦