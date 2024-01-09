嫻熟板橋宮廟事務 羅致政競總「神壇」曝虔誠信仰
民進黨立委羅致政給外界「專業學者」印象，日前「問事音檔」傳出後，也讓許多人驚訝他對信仰的虔誠。一名曾與羅共事多年的前同事指出，羅對板橋在地宮廟事務嫻熟，競總內擺設許多神像，競選總部瀰漫著香火氣味，似乎透露著他對宗教信仰的虔誠。
曾與羅共事的前同事指出，羅致政在板橋在地宮廟經營很深，例如深丘福德宮、板橋接雲寺、溪崑北極宮等在地知名宮廟拜土地公、觀音菩薩、馬祖或是玄天上帝的宮廟，都非常熟稔，許多綠營政要到板橋參拜行程，羅都會盡好東道主的身份協助。
羅致政每天只要到競總，就會先到神壇上香祈求平安。競總位於正門45度角的神壇，上頭擺設許多來自各宮廟的神像。新北民進黨地方選務操盤手表示，其實多數政治人物都有自己的信仰，也都會從宮廟求來神像，安置在競總內，不僅是個人信仰外，因為競總也常會有支持者前來泡茶聊天，神像也可以讓支持者有心靈寄託。
不過，羅致政主打專業問政，尤其深耕外交與國防專業，平時並不會特別什麼都要問事，前同事坦言，如果有也可能是他自己去，不會特別告訴辦公室同仁，這次爆出疑似替總統問事的音檔，他們也都很震驚，因為與平常的他「很不一樣」。
從當年捲入摩鐵事件，到捲入深偽影片、問事音檔，羅致政妻子陳亮吟始終扮演最佳救火隊，總是在最關鍵時刻出面力挺，陳平時與媒體鮮少互動，雖然話不多，但只要選舉一到，她總是最佳助選員，台上高歌一曲，總能成功炒熱場子。
陳亮吟近年替羅站台已鮮少唱成名曲「雪中紅」，取而代之的是「伊是咱的寶貝」與「牽阮的手」等名曲，牽阮的手歌詞「雖然路途有風有雨，我也甘願受盡苦楚，希望甲你白頭偕老，牽阮的手，走咱的路」，似乎也道盡陳亮吟對兩人關係最佳註解。
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