影／私密影片鑑定偵查不公開 ？王鴻薇質疑難道也要封存30年
國民黨立法院黨團今天舉行「私密影片公布鑑定結果 難道也要封存30年？」記者會，副書記長王鴻薇、書記長李德維、立委林為洲出席。
王鴻薇表示昨天一上班就發文給調查局，因為鑑定結果經過一周早就該出來，媒體報導結果也已經出來，昨天下班之前，法務局調查局回函表示，事實上也完成了相關影片的鑑定，但是調查局把案件轉交給新北地檢署偵辦，是以偵查不公開的規定說沒有公布檢測的結果，這當然引起輿論譁然。
王鴻薇說，影片的鑑識結果既然已經出爐，但是為什麼不予公開？這麼長的時間不去公開，到底裡面有什麼鬼？也要像今天院會專案報告討論的高端疫苗的採購合約一樣要封存30年嗎？為什麼在台灣有這麼多的機密，這麼多的資料要封存呢？
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