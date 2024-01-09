快訊

趙少康喊話郭台銘快出來：你要做英雄、梟雄還是狗熊？

只有250大卡！低GI菜單推薦 減肥也可以很享瘦

張忠謀不回任台積電 魏哲家領新接班團隊悄然浮上檯面

影／私密影片鑑定偵查不公開 ？王鴻薇質疑難道也要封存30年

攝影中心／ 即時報導
國民黨立法院黨團今天召開「私密影片公布鑑定結果 難道也要封存30年？」記者會，副書記長王鴻薇（左起）、書記長李德維、立委林為洲出席。記者邱德祥／攝影
國民黨立法院黨團今天召開「私密影片公布鑑定結果 難道也要封存30年？」記者會，副書記長王鴻薇（左起）、書記長李德維、立委林為洲出席。記者邱德祥／攝影

國民黨立法院黨團今天舉行「私密影片公布鑑定結果 難道也要封存30年？」記者會，副書記長王鴻薇、書記長李德維、立委林為洲出席。

王鴻薇表示昨天一上班就發文給調查局，因為鑑定結果經過一周早就該出來，媒體報導結果也已經出來，昨天下班之前，法務局調查局回函表示，事實上也完成了相關影片的鑑定，但是調查局把案件轉交給新北地檢署偵辦，是以偵查不公開的規定說沒有公布檢測的結果，這當然引起輿論譁然。

王鴻薇說，影片的鑑識結果既然已經出爐，但是為什麼不予公開？這麼長的時間不去公開，到底裡面有什麼鬼？也要像今天院會專案報告討論的高端疫苗的採購合約一樣要封存30年嗎？為什麼在台灣有這麼多的機密，這麼多的資料要封存呢？

影片 王鴻薇 高端疫苗

延伸閱讀

謝佩芬造勢宛如演唱會 蕭美琴、吳怡農力挺

要喬什麼？王鴻薇質疑衛福部行政不中立 薛瑞元回應了

里長赴陸回台被當街帶走 王鴻薇批民進黨用司法干預選舉：台灣戒嚴了嗎？

王鴻薇質疑衛福部高層密會喬事滅證 薛瑞元回應了

相關新聞

3點聲明曝「一條龍介選」模式 羅致政：國安應介入調查

總統立委大選倒數，民進黨立法院黨團副書記長洪申翰昨晚在臉書發文，媒體圈轉傳一支他花錢性交易的造假影片，完全虛構且已報警。...

嫻熟板橋宮廟事務 羅致政競總「神壇」曝虔誠信仰

民進黨立委羅致政給外界「專業學者」印象，日前「問事音檔」傳出後，也讓許多人驚訝他對信仰的虔誠。一名曾與羅共事多年的前同事...

音檔延燒 他比對：羅致政幫總統請益的廟公 疑是吸金通緝犯

民進黨立委羅致政先前被爆多則疑似私密影片，他斥責是深偽變造、中國介選。國民黨北市立委候選人游淑慧日前再爆料，她收到一則4...

國民黨質疑羅致政影片調查結果出爐 為何本人不公開？

民進黨立委羅致政遭爆疑似性愛影片，民進黨總統候選人賴清德與羅致政都表示是深偽影片。國民黨立法院黨團今天表示，民進黨說是中...

羅致政向總統咬耳朵？點名吳釗燮用藍營外交人員引不滿

國民黨北市立委候選人游淑慧日前公布一段疑似立委羅致政與總統蔡英文對話音檔。內容中聽到疑似羅的男聲，談及外交部長吳釗燮用人...

教部導正暴力校園 加強安檢「搜書包」校安就會好？

震驚全國的新北市國中生遭割頸身亡案件，成為總統大選前，政黨與候選人間互相攻擊、指責的議題，甚至「找戰犯」，教育部疑為平息怒火，與各團體開會後提出可免除人員陪同「緊急抽查」等措施，卻不願花更多時間探討如何讓中介教育更完善、讓走偏的孩子走回正軌。急就章的決策，真能在拉少年犯一把與維護校園安全間找到平衡點？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。