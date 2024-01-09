賴清德車隊直搗侯友宜故鄉嘉義掃街拜票 海外世台會群眾助陣
民進黨總統候選人賴清德接近中午，第七度直搗侯友宜故鄉嘉義，與立委候選人王美惠站上宣傳車，車隊在嘉義市區掃街拜票，逾百名海外世界台灣同鄉返國，拿布條旗子站在路旁，吶喊「加油凍蒜！」，賴清德揮手高呼「感謝大家相挺，在民主道路上，咱大家一起拚、一起走，一起走向總統府！」
賴清德車隊上午11點半，抵達嘉義市王美惠競總，來自美洲、加拿大、歐洲等逾百名海外世界台灣同鄉會鄉親，已提前拿布條、旗子，站在路旁等候，當賴清德出現，大家開心又叫又跳，高喊「賴清德凍蒜加油！」
稍早，王美惠與海外同鄉會逐一問候，看到遠從海外花錢花時間、搭飛機返台，只為挺台灣、支持賴清德，王美惠看到有海外鄉親一家三代都返台，感動說，「看到海外鄉親拿麼熱情回國，挺台灣，咱一定贏！」
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