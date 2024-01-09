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再爆高畫質影片 國民黨重炮對準羅致政

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
國民黨8日公布民進黨立委候選人羅致政20部最新的不雅高清畫質影片，並打上馬賽克。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
國民黨8日公布民進黨立委候選人羅致政20部最新的不雅高清畫質影片，並打上馬賽克。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

國民黨8日公布民進黨立委候選人羅致政20部最新的不雅高清畫質影片，截圖可明顯看見羅致政的面龐。國民黨發言人凌濤表示，如果影片內容查證為真，呼籲民進黨總統候選人賴清德出面要求羅致政退選。羅致政則於臉書回擊說，國民黨正配合境外介選勢力，上傳造假的色情影片。

民進黨立委候選人羅致政近日爆發不雅影片的爭議，羅致政隨即澄清自己並非影片男主角，更指控該影片是深偽造假，更是中國介選的方式之一。對此，偵辦此案的新北地檢署表示，上週五初步檢測結果已出爐，但因涉及妨害性隱私及不實性影像，依法未經被害者同意，無法對外說明。

針對這些造假或深偽的影片，調查單位會使用商用偵測軟體，進行自動檢測及偽造信心值的估算，並搭配開源程式碼輔助，作為二次驗證，更運用包括錯誤級別分析、雜訊分析等影像分析，研判影片遭偽造的可能性。調查局表示，一旦查明為造假影片，也會同步查處是否為境外勢力對台灣進行認知作戰。

公布影片鹹濕截圖

凌濤指出，羅致政身為國防外交委員會的立委，竟成為台灣資安的破口。他說，近期收到20部羅致政外流的不雅影片，包括道具、特寫與猥褻的言語樣樣都有。

凌濤更批評，在先前類似影片曝光後，真相尚未查明的情況下，賴清德就不分青紅皂白瞎挺羅致政，並宣稱羅致政遭到統派為體與網軍的偽造影片攻擊，並質疑中共介選無所不用其極，如同過去民進黨全黨瞎挺前新竹市長林智堅論文案。

批評賴清德瞎挺

他於記者會上公布最新影片的截圖，並打上馬賽克，截圖可以清楚看到羅致政的面容。凌濤說，這些內容與上一波送交檢調的影片都是同一場景拍攝，影片顯示所有的鹹濕對話，都是毫不保留的自拍自錄。

凌濤質質問，羅致政作為國防外交委員會的立委，雲端資料卻輕易遭到外流，是否造成台灣的資安危機？他更向賴清德喊話說，賴清德不分真偽就護航，需要道歉；且會將這些新的影片交給檢調，如果影片為真，呼籲賴清德立即要求羅致政退出這次的選舉。

羅：影片是造假

羅致政9日也於臉書發言表示，對國民黨配合境外介選勢力提出強烈抗議。他更質問：「請問國民黨你的影片資料從哪裡來的？」、「是誰源源不斷供應給你？」他痛批，正當所有人為了在世界上架台灣而努力的同時，國民黨跟特定人士卻在上傳造假的情色影片。

他提出三大聲明，「絕對不能讓中共網軍介選得逞，動搖國本；這是一個操作細膩的新犯罪模式」，「國安單位應快速介入調查，公布介選供應鏈真象」與「紅統政媒先造謠抹黑，抹黃，統媒、藍營政客接手攻擊無限上綱，這就是典型的一條龍介選模式。」

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影片 羅致政 介選

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