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影／網路傳不雅影片 洪申翰：那不是我

攝影中心／ 即時報導
網路上流出一部疑似民進黨立委洪申翰不雅影片。洪申翰今天舉行記者會說明，他一開始就先聲明「那不是我！我要先講那不是疑似我，那不是我。」記者邱德祥／攝影
網路上流出一部疑似民進黨立委洪申翰不雅影片。洪申翰今天舉行記者會說明，他一開始就先聲明「那不是我！我要先講那不是疑似我，那不是我。」記者邱德祥／攝影

網路上流出一部疑似民進黨立委洪申翰不雅影片，洪申翰今天舉行記者會說明，他一開始就先聲明：「那不是我！我要先講那不是疑似我，那不是我。」

洪申翰表示，這是一起詐騙恐嚇案，去年12月底就收到一封利用造假不實的資訊，要來恐嚇勒索的信件，因為信件上面說的事情完全是虛構的，那當下馬上就報警了，從傳出的影片可以看出影片中的男生比自己瘦很多，而且他也沒有鬍子，洪申翰說「光憑肉眼就可以辨認出不是我的狀況，這就是一個造假的影片，在選前的5天放出這樣一個造假的影片，來指控一件不實虛構的事情，這當然是一個企圖介入選舉、影響選舉的惡質事件。」

網路上流出一部疑似民進黨立委洪申翰不雅影片。洪申翰今天舉行記者會說明，他一開始就先聲明「那不是我！我要先講那不是疑似我，那不是我。」記者邱德祥／攝影
網路上流出一部疑似民進黨立委洪申翰不雅影片。洪申翰今天舉行記者會說明，他一開始就先聲明「那不是我！我要先講那不是疑似我，那不是我。」記者邱德祥／攝影

影片 洪申翰

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