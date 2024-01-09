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暫不公布羅致政案深偽鑒定 趙少康酸：假的早就講了

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
國民黨副總統候選人趙少康今赴五股參訪安得烈食物銀行。記者劉懿萱／攝影
國民黨副總統候選人趙少康今赴五股參訪安得烈食物銀行。記者劉懿萱／攝影

民進黨立委羅致政爆出疑似私密影片外流，雖然羅第一時間聲明是深偽造假影片、境外介選，並赴新北市調查處提告鑑定，但事發一周調查局卻仍未公布結果。國民黨副總統候選人趙少康今說，如果是深偽、假的早就講了，直批是政府、國家，甚至是情治單位介選。

疑似羅致政私密影片爭議越燒越烈，雖然羅1月2日深夜赴新北調查處提告，1月3日轉交新北地檢署，由調查局負責鑑定，調查局昨證實影片鑑定結果已出爐，基於全案由新北地檢署指揮偵辦，不宜對外說明。

趙少康今受訪說，以前大官發生這些事，情治單位都說是深偽，這次怎麼說要當事人同意，才讓大家懷疑，如果是深偽、假的早就講了，現在講不出來又不能講是真的，萬一影響選情，又不能說是假的，如果是真的不是很糗嗎？

此外，趙也提到，羅與蔡總統41分鐘對話錄音，如果是偽造應該要很精彩，3、5分鐘就嘎然而止，40幾分鐘有可能嗎？他覺得太荒謬，跟總統講話還要錄音都很奇怪，無法想像這些人腦筋想什麼。至於認為是政府還是中國介選，趙說當然是政府介選，政府本該公布不公布，不該公布公布一大堆，當然是政府、國家介選，乃至情治單位介選。

介選 影片

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