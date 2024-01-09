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【重磅快評】羅致政謎片 比照蔡英文論文封存30年？

聯合報／ 主筆室
國民黨2024競選發言人凌濤今舉行記者會表示，又收到20段民進黨立委羅致政最新的高畫質不雅影片，若檢調認定影片為真，民進黨總統候選人賴清德應立即要求羅退選。圖／國民黨提供
國民黨2024競選發言人凌濤今舉行記者會表示，又收到20段民進黨立委羅致政最新的高畫質不雅影片，若檢調認定影片為真，民進黨總統候選人賴清德應立即要求羅退選。圖／國民黨提供

最近熱門八卦，莫過於民進黨各類不雅影片、外洩音檔，當事人卻辯稱「中共介選」，宛如「性、謊言、錄影帶」翻版。民進黨立委羅致政疑似不雅謎片原本只是吃瓜話題，但因調查局真偽鑑定結果已出爐，新北地檢署卻不證實、不否認，國家機器「神助攻」犯眾怒；國民黨今天又爆出20段疑似羅致政的高畫質不雅影片，羅致政的「謎片門」，難道也要比照蔡英文總統論文封存30年？

據了解，調查局深偽鑑定報告在上周五出爐，新北地檢署也證實當天收到鑑定報告，由於選舉進入倒數，為避免此刻公布鑑定結果影響選情，檢調傾向選後視偵查進度，再對外適度說明。羅致政日前親赴新北市調處提告，代表他也想透過影片鑑定證明清白，檢調卻故作神秘，反而落實「此地無銀三百兩」。國民黨立委候選人游淑慧突破盲腸說，若是偽造，新北檢一定會趕快還羅致政清白，但目前沒辦法，答案不言可喻，「有一種答案叫默認」。

根據最高檢公布的「辦理選舉查察案件Q&A」，有關假訊息部分曾明確指示，檢警調接獲深偽影音假訊息案件，應即送調查局或刑事局鑑識；經鑑識後判斷有深偽可能性者，檢警調應立即發布新聞澄清、協助迅速下架，並溯源追查幕後主嫌。對於羅致政疑似謎片處理態度，檢調顯然自毀標準。

無獨有偶，行政院副院長鄭文燦日前被爆不雅影片後，鄭雖澄清並提告，但因調查局拖了1個月沒有下文，國民黨新北市立委參選人林國春一宣布要自費將影片委託民間公司鑑定真偽，警方馬上出面說明，刑事局已完成鑑定，結果為「無法判斷深偽可能」，更加啟人疑竇。

民進黨把所有不利選情的因素都推給中共介選，里長赴陸旅遊、國三生割頸案、五月天爭議，連國民黨總統候選人侯友宜主張反廢死、民眾黨總統候選人柯文哲「兩岸一家親」都是中共介選，證實「不抹紅不會選」，但民進黨自家人相關爭議影片、音檔，不僅涉及個人名譽、選舉勝負，甚至牽涉國安層級，檢調曖昧不明的態度，反倒欲蓋彌彰。只要對民進黨不利的消息就保密，檢調知道真相，但檢調不說，讓鄭文燦、羅致政的清白更加模糊，爆料只會接二連三。

數位部、NCC等主管機關態度也令人玩味，對比檢調大動作查辦里長、退警赴陸旅遊是否中共介選的雷霆力道，遇到綠營權貴的爭議就保持緘默，難怪外界戲稱「斯斯有兩種，檢調辦案也有兩種」，當司法遇到綠色就轉彎，選民也自有公評。

羅致政 影片

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