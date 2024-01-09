點名是台灣安全破口 國民黨最新CF「用選票下架范雲」
2024選前倒數，國民黨今舉行記者會公布最新的CF影片，質疑民進黨總統候選人賴清德迄今無法交代過去8年社會安全網第二期花了400億元，台灣卻變得越來越不安全、也無法交代對於廢死的立場為何？影片要讓大家看清楚民進黨不分區立委的真面目，看誰才是台灣安全真正的破口？
國民黨副發言人康晉瑜表示，過去疫情期間，民進黨不分區立委范雲提議將機組人員的檢疫改成「3+11」，造成台灣機組員擴大感染，導致台灣防疫的破口；人民想要知道3+11的會議記錄時，范雲卻在立法院公開反對，人民要讓造成台灣安全破口的立委持續待在立法院當中嗎？
此外，康晉瑜說，新北國中男童在校園遇害事件，所有家長納悶為何危險的彈簧刀、違禁品可以進入校園，范雲卻在去年1月曾舉行記者會，批評校園如果檢查學生書包是威權行為，教育部長潘文忠附和，學校應特別注意檢查校園違禁品，這樣的說法讓第一線教師相當矛盾、倍感壓力，甚至無奈。
康晉瑜指出，造成台灣社會安全破口的范雲，卻穩坐民進黨不分區立委名單第七名，幾乎穩定當選，根本是低估台灣人民的智慧，他呼籲所有台灣人民，如果期待台灣未來有更安全的生活，就應該要拒絕范雲，下架民進黨的不分區。
凌濤批評，賴清德竟然還能把校園安全的破口講成中共介選，這是什麼樣的邏輯？民進黨很自豪推出「在路上」的影片，大家不禁想問民進黨，「你的廢死是不是在路上？」民進黨根本不在正確的國家道路上，這是全民對民進黨的質疑，最後關鍵時刻，呼籲大家一定要下架民進黨不分區，不要讓台灣安全的破口持續擴大。
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