再傳性愛影片 羅致政嗆介選：國民黨淪色情網站接棒人

有關國民黨指稱有最新性愛影片，民進黨立委羅致政今天表示，前有羅致政、後有民進黨立委洪申翰，國民黨配合境外介選勢力，自己要強烈抗議，絕對不能讓中共網軍介選得𢌥、動搖國本，這就是意圖使人不當選的明證，台灣有選舉史以來的最大奧步。

國民黨上午舉行國際記者會指稱，他們收到20部疑似羅致政的最新性愛影，而且影片中「道具」、「特寫」都有，難道又是Deepfake，或者是中共介選，喊話民進黨主席、總統候選人賴清德，立即要求羅致政退選。

羅致政表示，「這是境外介選又一件」，洪申翰昨天也在臉書踢爆，有網軍對他進行抹黃的攻擊，型態、手法與對付羅致如出一轍徹，前有羅致政、後有洪申翰，後面還有多少個羅致政、洪申翰，而為何在這個假訊息介選的紅色供應鏈當中，特定紅媒、國民黨總是接手操作的那個人。

羅致政也說，國民黨配合境外介選勢力，自己要提出強烈抗議，請問國民黨的影片是從何而來，又是誰源源不斷地供應資料，正當所有人為了在世界上架台灣而努力的同時，國民黨跟特定人士卻在上傳造假的情色影片。

羅致政強調，絕對不能讓中共網軍介選得逞、動搖國本；這是一個操作細膩的新犯罪模式，而國安單位應該快速介入調查，公布介選供應鏈真象，紅統政媒先造謠抹黑、抹黃，統媒與藍營政客接手攻擊無限上綱，這就是典型的一條龍介選模式。

羅致政表示，這個模組化的操作方式，包括透過假影片、境外網站傳進國內藍紅媒通路，背後的目的都是介選。據了解，國民黨正在製作類似廣告，準備進行一條龍的操作，這就是意圖使人不當選的明證，台灣有選舉史以來的最大奧步。

羅致政說，首先由色情網站揭開序幕，後有統派人士璩美鳳接棒，現在輪到國民黨中央接棒，一個泱泱大黨，竟然淪為色情網站的接棒人，國民黨除了教國人如何滿足偷窺癖好，還鼓勵犯罪集團從事散播非法影片行為，這整個犯罪行為不可原諒。

羅致政批評，一個政黨鼓勵全民犯罪，民進黨在上架台灣，國民黨在忙著上傳假影片，這樣的政黨不值得台灣人民的信任，全民應該強力唾棄。

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